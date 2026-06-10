Hay nuevas detenciones por el violento asalto en Barrio Urca perpetrado por una banda en abril pasado

La Justicia avanzó en las últimas horas con una serie de operativos vinculados a la investigación de un violento asalto ocurrido el pasado 20 de abril en barrio Urca, en el noroeste de la ciudad de Córdoba. La Policía de Córdoba ejecutó hasta el momento ocho detenciones. Siete se produjeron esta madrugada.

Por orden de la Fiscalía de Instrucción N° 15, a cargo de Juan Pablo Klinger, se realizaron 40 allanamientos que permitieron avanzar sobre los presuntos responsables.

De a ocho y de madrugada: así irrumpen las bandas que aterrorizan a Córdoba

La causa se inició a raíz de un episodio registrado durante la noche del 20 de abril de este año, cuando un grupo de delincuentes armados irrumpió violentamente en una vivienda ubicada sobre calle Luis Lagos García de barrio Urca. Según la investigación, los asaltantes amenazaron a los integrantes de la familia, sustrajeron diversos objetos de valor y se apoderaron de dos camionetas pertenecientes a las víctimas.

Transferencias millonarias

Además del robo de bienes materiales, los delincuentes obligaron a los moradores a realizar numerosas transferencias bancarias por un monto total de $17.300.000. El dinero fue inicialmente enviado a cuentas pertenecientes a dos cómplices, desde donde posteriormente habría sido distribuido entre distintos participantes de la maniobra.

Durante el avance de la pesquisa, desarrollada de manera conjunta entre la Fiscalía y la Unidad Judicial de Robos y Hurtos, se logró detener a uno de los involucrados y reunir pruebas que permitieron identificar a varios de los presuntos coautores del hecho. Asimismo, los investigadores establecieron quién habría reclutado a los titulares de las cuentas utilizadas para canalizar los fondos obtenidos ilícitamente.

“Que la biología no llegue antes que la justicia”: el fuerte pedido de una jubilada víctima de estafa

Una banda con división de roles

Las tareas investigativas también permitieron determinar cómo se repartió el dinero sustraído, quiénes participaron de esa distribución y quién colaboró posteriormente para deshacerse de una de las camionetas robadas. Ambos vehículos ya fueron recuperados por las autoridades.

Como resultado de las medidas ordenadas por la Fiscalía, se concretaron los procedimientos destinados al secuestro de elementos de interés para la causa y a la detención de los sospechosos.

Hasta el momento, diez personas fueron imputadas como coautoras y partícipes del delito de robo triplemente calificado por el uso de arma en forma impropia y de operatividad no acreditada, y por haber sido cometido en poblado y en banda. En tanto, una undécima persona fue imputada por el delito de encubrimiento agravado en calidad de coautora.