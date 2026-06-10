Nuevo allanamiento en la casa de Barrelier: buscan rastros biológicos de Agostina

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este miércoles un nuevo operativo en la casa de Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen de la adolescente de 14 años. El procedimiento se llevó a cabo en el domicilio ubicado en Juan del Campillo al 800, en barrio Cofico, donde la fiscalía ordenó nuevas pericias para profundizar la recolección de pruebas.

El allanamiento se extendió durante aproximadamente dos horas y contó con la participación de personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (Duar), efectivos de Investigaciones, peritos, bomberos y equipos químicos. Los agentes ingresaron con mamelucos y equipamiento especial para trabajar en distintos sectores de la propiedad.

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Según trascendió, una de las hipótesis que guía el operativo es la búsqueda de posibles restos biológicos de la joven en las cañerías del inmueble. El procedimiento no se limitó a la planta baja de la vivienda, donde los investigadores sostienen que habría ocurrido el crimen, sino que también se extendió a la planta alta, donde residía una pareja amiga de Barrelier.

Desde las primeras horas de la mañana, la propiedad permaneció bajo custodia policial. La cuadra fue cerrada al tránsito y se desplegó un importante operativo de seguridad para preservar el lugar y evitar cualquier alteración de posibles elementos de interés para la causa.

Los detenidos

Barrelier permanece detenido desde el 26 de mayo e imputado por femicidio. Para la fiscalía, fue quien asesinó a Agostina en la vivienda de barrio Cofico antes de trasladar el cuerpo hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.

La investigación también derivó en la detención de Osvaldo Fassetta, quien convivía con Barrelier y está imputado por encubrimiento agravado. Los investigadores sostienen que habría ocultado pruebas consideradas relevantes para el avance de la causa.

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A su vez, esta semana fue arrestada Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka que, según la hipótesis de la fiscalía, fue utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente. La Justicia también analiza si la mujer lavó posteriormente el vehículo para eliminar posibles rastros vinculados al hecho.

La fiscalía busca ahora avanzar con nuevas pruebas científicas mientras se esperan las declaraciones indagatorias de los tres acusados. Además, Barrelier solicitó volver a declarar luego de recibir el alta médica, una instancia que podría aportar nuevos elementos al expediente.

La causa continúa bajo secreto de sumario y la Justicia analiza las próximas medidas procesales en una investigación que sigue sumando pericias y procedimientos para reconstruir lo ocurrido.