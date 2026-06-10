Estacionamiento medido y controlado en Córdoba: cuáles son las exenciones y bonificaciones

La Municipalidad de Córdoba dispuso desde este miércoles 10 de junio exenciones y bonificaciones en el sistema de estacionamiento medido y controlado para disminuir el impacto en áreas comerciales, residentes y usuarios frecuentes de la vía pública.

Desde esta jornada se establecen exenciones para frentistas – propietarios e inquilinos -, personas con discapacidad, mayores de 70 años; y bonificaciones para trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, profesionales independientes y titulares de comercios.

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Cuáles son las exenciones y bonificaciones en el estacionamiento medido

Las exenciones y bonificaciones tendrán vigencia por un año calendario. Al finalizar el período se deberá renovar la gestión para mantener los beneficios. Todos los cambios, requisitos y el trámite de exención podrán verificarse a partir de hoy desde la página web municipal. La información y documentación presentada tendrá carácter de declaración jurada.

Los beneficios en el estacionamiento serán aplicables para los sectores de estacionamiento tarifado administrados por cooperativas de constatadores, ubicados fuera del área central, que se encuentran de color beige en la página web municipal.

Trabajadores, profesionales independientes y comerciantes

El municipio precisó que accederán a una bonificación del 75% sobre el valor de la tarifa en las inmediaciones de sus lugares de trabajo. La zona con descuento (200 metros de distancia del espacio de trabajo) se verá reflejada en la App SEMM, la cual no necesitará ser activada para estacionar en estos sectores.

En todos los casos deberán presentar titularidad del vehículo o autorización para su uso; radicación del vehículo en la ciudad de Córdoba; encontrarse al día con el pago de la contribución que incide sobre Vehículos Automotores, Acoplados y Similares; no registrar multas impagas.

Trabajadores en relación de dependencia deberán acreditar el domicilio laboral por medio de certificado de trabajo expedido por el empleador. Por su parte, profesionales independientes tendrán que constatar domicilio laboral y matrícula del inmueble expedida por el Registro de la Propiedad o contrato de locación con fecha cierta o titularidad de algún servicio. Los titulares de comercio también precisarán documentar domicilio laboral, matrícula del inmueble expedida por el Registro de la Propiedad o contrato de locación con fecha cierta o titularidad de algún servicio, y además la habilitación municipal de acuerdo a la legislación vigente.

Propietarios e inquilinos

La Municipalidad actualizó los requisitos de acceso al estacionamiento gratuito para frentistas, tanto propietarios como inquilinos. Será libre para un solo vehículo por propietario, residente o locatario, en los 200 metros que rodean el domicilio (también se verá reflejada la zona de libre estacionamiento en la App SEMM).

Los propietarios deberán acreditar: constancia de domicilio con el Documento Nacional de Identidad; titularidad del vehículo o autorización de uso del mismo; radiación del vehículo en la ciudad de Córdoba; encontrarse al día con el pago de la contribución que incide sobre Vehículos Automotores, Acoplados y Similares; no registrar multas impagas.

Los residentes o locatarios deberán acreditar: contrato de locación con fecha cierta o titularidad de algún servicio; titularidad del vehículo o autorización de uso del mismo. Si el vehículo se encuentra radicado en la ciudad de Córdoba deberá encontrarse al día con el pago de la contribución que incide sobre Vehículos Automotores, Acoplados y Similares y no registrar multas impagas.

Mayores de 70 años

Para las personas mayores de 70 años residentes en Córdoba Capital, el estacionamiento será gratuito y no será necesario que activen la aplicación SEMM en los sectores administrados por cooperativas de constatadores. Deberán acreditar constancia del domicilio por medio del DNI; titularidad del vehículo o autorización de uso del mismo; radicación en la ciudad de Córdoba. Dicha exención aplica hasta un vehículo por persona.

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Personas con discapacidad

Quedan exentas para estacionar en toda la ciudad de Córdoba personas que tengan permiso de circulación para personas con discapacidad. En este caso, la exención se activa de manera automática. Caso contrario, se puede gestionar en la Guía de Trámites, en la opción “Permisos de estacionamiento y circulación de vehículos – Personas con discapacidad y personas con discapacidad que son trasladadas”. La exención aplica hasta para tres vehículos por persona.

Estacionamiento medido y controlado

El esquema actualmente abarca 430 cuadras en la zona central y otras 576 en el área extendida, donde el estacionamiento se abona a través de la aplicación SEMM. Además, se habilitó el pago mediante códigos QR instalados en casi 600 carteles georreferenciados distribuidos en la vía pública.

Funciona de lunes a viernes, entre las 8 y las 20; y los sábados de 8 a 14. Domingos y feriados el estacionamiento es libre y gratuito. La única excepción es el estacionamiento en los alrededores de eventos de espectáculos públicos de gran concurrencia.

El precio de los automóviles es el equivalente al 60% del valor de un litro de nafta de mayor octanaje de YPF, que a la fecha ronda los $1.350. Para las motocicletas es el 25% de la tarifa de los automóviles ($340 aproximadamente). En la zona central del SEMM, las motocicletas solo tienen permitido estacionar en los bolsones de estacionamiento destinados a tal fin.

En la aplicación SEMM, el usuario podrá visualizar cuáles son las zonas tarifadas y cuáles no. En el caso de estacionar en un espacio sin cobro o fuera del horario de funcionamiento del sistema de estacionamiento, la aplicación impedirá automáticamente el pago.

En caso de detectar falta de pago, las multas se estiman entre 2 y 4 UEM (a la fecha, entre $33.000 y $66.000). A partir del próximo lunes 15 de junio comenzará el labrado de actas por no abonar el servicio. El conductor podrá hacer su descargo en el Tribunal Administrativo de Faltas.

Eventos de concurrencia masiva

El Estacionamiento Medido y Controlado para eventos de concurrencia masiva regirá desde dos horas previas al inicio del evento y hasta dos horas posteriores a su finalización. La tarifa por hora de los automóviles en las zonas delimitadas equivale al valor de un litro de nafta premium de YPF, actualmente estimado en $2.250. Para motocicletas es del 25% de la tarifa del automóvil ($560 aproximadamente)

En caso de eventos con fines benéficos, sin fines de lucro o de carácter solidario, la tarifa será equivalente al 25% del valor establecido. Por fuera de los sectores delimitados, el estacionamiento continuará siendo libre y gratuito.

JMP