Furor mundialista: los argentinos dispararon un 624% la compra de televisores

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya se siente en los hogares argentinos. Mucho antes del primer partido, miles de personas comenzaron a prepararse para vivir cada encuentro como una verdadera fiesta y eso quedó reflejado en los datos de consumo.

Según un informe elaborado por Mercado Libre con datos de mayo de 2026, las ventas de televisores crecieron un 624% en comparación con el Mundial de Qatar 2022, consolidándose como uno de los productos estrella de la previa futbolera. Además, se registraron más de 110.000 búsquedas vinculadas a estos equipos.

El living, el patio y hasta la cocina se transforman en espacios de encuentro para compartir los partidos, una dinámica que también impulsó la demanda de parlantes, soundbars, proyectores, frigobares y mini heladeras. Los proyectores, por ejemplo, acumularon más de 209.000 búsquedas en la plataforma.

De la misma forma, el Álbum Panini World Cup 2026 acumuló 241.000 búsquedas en Argentina, con un promedio de 5,4 consultas por minuto. Entre las ciudades del interior que lideraron el interés aparecen Rosario, Córdoba y Neuquén.

Otro dato llamativo fue el fenómeno alrededor de Tim Payne, futbolista neozelandés que se convirtió inesperadamente en uno de los nombres más buscados por los argentinos. Durante los primeros días de junio registró unas 2.000 búsquedas diarias y alcanzó las 8.000 consultas en apenas seis días.

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La Selección Argentina también movilizó el consumo de productos vinculados al aliento. Las búsquedas de banderas, pinturas para la cara y artículos para hinchas superaron las 69.000, mientras que las camisetas y remeras asociadas al equipo nacional acumularon más de 53.000 consultas.

Pero no todo pasa por quienes verán los partidos desde casa. El informe detectó un fuerte crecimiento en productos relacionados con los viajes hacia América del Norte, sede del torneo. Las búsquedas de valijas y mochilas superaron las 223.000, mientras que los cargadores portátiles alcanzaron las 188.000 consultas y los adaptadores eléctricos para Estados Unidos y Canadá rondaron las 47.000.

La pasión futbolera incluso impulsó búsquedas tan particulares como amuletos de la suerte y pulseras rojas, que superaron las 13.000 consultas, además de perfumes vinculados al capitán argentino, que registraron más de 8.400 búsquedas.