El peronismo apura una sesión en el Senado para pedir la destitución de Adorni y los cordobeses meten presión

La confirmación de Manuel Adorni de que asistirá al Senado de la Nación para brindar el informe de gestión parece no haber contentado a los senadores, que siguen presionando al Jefe de Gabinete para que se presente durante junio, ya que el pasado mayo no lo hizo. El pedido llegó por parte del peronismo, sectores dialoguistas e incluso de Victoria Villarruel.

En la mañana de este viernes 12 ingresó al Senado un proyecto de resolución con la firma de muchos legisladores del PJ para que el funcionario se presente dentro de “un plazo de 7 días”, una vez aprobada, acortando los plazos que él mismo tenía planeados.

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El objetivo es, al igual que en su presentación de abril frente a Diputados, tener el espacio para “interpelar” a Adorni, luego de sus declaraciones en la entrevista que dio en LN+.

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Sumado a eso, el peronismo avanza a paso firme en la posibilidad de destituirlo. En el artículo 2 de la resolución presentada, reclaman “establecer que la moción de censura sea resuelta en la misma sesión”. En otras palabras, el peronismo busca obtener una única sesión en la que pueda interpelar y votar la destitución del cargo.

La resolución lleva la firma de los senadores Anabel Fernández Sagasti, José Mayans, Fernando Salino, Martín Soria, Juliana Di Tullio, Mariano Recalde, Eduardo de Pedro, María Celeste Giménez Navarro, Jorge Capitanich y Ana Marks.

El informe de la Jefatura de Gabinete tiene establecida, por Constitución, una repetición mensual, entre las que se tiene que alternar la visita a la Cámara de Diputados y al Senado, artículo que no está siendo cumplido por el actual ministro.

Según se supo, la intención del partido opositor es tratar el asunto en Labor Parlamentaria el próximo miércoles 17 para poder llevarlo al recinto el jueves 18.

Para habilitar el tratamiento de la resolución, la oposición necesitaría dos tercios de los miembros de la Cámara Alta. Para ello, precisará el acompañamiento del resto de los bloques, pero eso dependerá de la voluntad de aquellos que aparecen como aliados y dialoguistas, como el PRO.

El PRO y la UCR

En las últimas horas, el PRO se expresó en redes sobre la situación del funcionario. “Lo de Manuel Adorni es una falta grave”.

El comunicado puso la atención sobre el esfuerzo de la sociedad ante los ajustes del Gobierno nacional y reclamó que “a esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”.

El titular del bloque, Martín Goerling, requirió a la presidenta de la Cámara Alta que llame a una reunión de Labor Parlamentaria para citar al Jefe de Gabinete a dar el informe de gestión que le corresponde, ya que “el último informe recibido ha sido el 143, de fecha 26 de junio de 2025, brindado por el Dr. Guillermo Francos”.

Asimismo, respondió el posteo de Manuel Adorni en el que confirma su visita al Senado en julio y expresó: “El control parlamentario no depende de la voluntad del Gobierno: es una obligación constitucional y debe cumplirse. Que se concrete lo antes posible es una buena noticia para las instituciones”.

La UCR también aprovechó las redes sociales para expresar su disconformidad con los dichos de Adorni. “La confianza pública se construye con transparencia, coherencia y respeto por la ley. La responsabilidad institucional exige ejemplaridad, especialmente cuando se ha hecho de la integridad y la rendición de cuentas una bandera política”, escribieron. Eduardo Vischi, presidente del bloque, se suscribió al comunicado.

Victoria Villarruel no se quedó atrás y reclamó que el funcionario se haga cargo y “cumpla con su obligación”. “Sin embargo, el Jefe de Gabinete no lo hace desde que asumiera en noviembre de 2025. Por lo cual acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el artículo 101 de la Constitución Nacional”.

La vicepresidenta convocó a Labor Parlamentaria el miércoles 17 para definir con los titulares de las bancadas oficialistas y opositoras.

Diputados cordobeses

Los diputados alineados con la gobernación cordobesa e integrantes del bloque Provincias Unidas, junto con la senadora Alejandra Vigo, suscribieron el pedido mediante un posteo contra el funcionario, en el que dejan claro que para ellos no puede seguir en el cargo.

“Manuel Adorni no puede seguir siendo jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional”, postearon los diputados nacionales Ignacio García Aresca, Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo, además de la citada senadora Vigo.

El mensaje agrega que “Adorni le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación”, y concluye: “El país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio. Basta de encubrir y avalar mentiras”.

Schiaretti sobre Adorni: "El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más"

Carlos Gutiérrez, diputado nacional por la provincia de Córdoba, integrante del bloque Provincias Unidas y del interbloque Unidos, suscribió el pedido de sesión especial promovido por parte de la oposición en Diputados para tratar proyectos relacionados con el cuestionado funcionario, incluida una moción de censura.

La decisión suma un respaldo importante para reunir quórum. La atención se concentra ahora en el interbloque Unidos, que reúne a 18 diputados de Provincias Unidas y dos de Encuentro Federal y suele exhibir posiciones diversas. La prueba llegará el 23 de junio, cuando se conozca si esos apoyos alcanzan para abrir el debate.

RG/AF