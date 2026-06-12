Especialistas en bitcoins ponen en duda el relato de Manuel Adorni

Las explicaciones brindadas por Manuel Adorni sobre sus inversiones en criptomonedas volvieron a quedar bajo la lupa luego de que el especialista en blockchain Fernando Molina analizara una de las billeteras digitales que el funcionario mostró durante una entrevista televisiva estimó ganancias por unos USD 60.000, lejos de los USD 300.000 que el funcionario aseguró haber obtenido. A su vez, el programador Maximiliano Firtman detectó inconsistencias en las declaraciones juradas vinculadas a sus tenencias de criptomonedas.

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Según expuso Molina en redes sociales, la dirección de Bitcoin exhibida por Adorni habría tenido apenas cinco operaciones entre 2017 y 2018. A partir de esos movimientos, estimó que la ganancia obtenida rondaría los 60.000 dólares, una cifra considerablemente menor a los cerca de 300.000 dólares que el jefe de Gabinete aseguró haber ganado mediante inversiones en criptomonedas.

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El especialista explicó que la billetera registró dos interacciones con la plataforma de intercambio Bittrex, una asociada a la compra y otra a la venta de activos digitales. A partir de ese análisis, planteó interrogantes sobre la titularidad real de la cuenta y sobre si efectivamente corresponde al funcionario.

El antecedente de otras billeteras vinculadas a Adorni

No es la primera vez que Molina analiza movimientos cripto relacionados con Adorni. En investigaciones previas, el experto había identificado operaciones por decenas de miles de dólares realizadas durante 2024, cuando el actual funcionario ya formaba parte del Gobierno nacional.

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De acuerdo con su reconstrucción, varias direcciones digitales utilizadas en campañas solidarias difundidas por Adorni entre 2021 y 2023 habrían mantenido vínculos con cuentas personales. Entre ellas, una billetera asociada a Binance habría recibido alrededor de 17.500 dólares durante 2024, mientras que otra dirección operativa en la red Ethereum registró ingresos cercanos a los 36.000 dólares en pocos meses.

Parte de esos fondos, según el análisis, habrían sido transferidos posteriormente a cuentas vinculadas con plataformas de intercambio de criptomonedas utilizadas en Argentina.

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La investigación también identificó una serie de billeteras conectadas entre sí dentro de la red Tron. Según Molina, dos de esas cuentas habrían canalizado fondos hacia una billetera atribuida a Adorni en Binance.

A su vez, esas direcciones habrían recibido aproximadamente 238.000 dólares entre julio de 2024 y febrero de 2025 mediante once transferencias provenientes de otras billeteras. El especialista señaló que tanto Binance como Lemon cuentan con mecanismos de identificación de usuarios y que, en caso de requerirlo, la Justicia podría solicitar información para determinar quiénes son los titulares de las cuentas involucradas.

Las inconsistencias detectadas en las declaraciones juradas

A las observaciones realizadas por Fernando Molina se sumó un análisis difundido por el programador y especialista en tecnología Maximiliano Firtman, quien revisó las declaraciones juradas presentadas por Manuel Adorni y señaló una serie de inconsistencias en la forma en que fueron consignadas sus tenencias de criptomonedas.

Según el análisis difundido, la documentación presentada al asumir como funcionario contiene datos que resultan difíciles de interpretar. En la declaración correspondiente al inicio de 2023 aparece consignada una tenencia de “3499,98 Bitcoin” valuada en aproximadamente 3.500 dólares. Para el especialista, esa equivalencia no tendría sentido si efectivamente se tratara de Bitcoin, ya que esa cantidad de la criptomoneda valdría cientos de millones de dólares.

Por ese motivo, consideró más probable que la referencia correspondiera a monedas estables vinculadas al dólar, como USDT, USDC o DAI, aunque la documentación no lo especifica.

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Otra observación apunta a la declaración de una tenencia de “0,01 Bitcoin” valuada en cero pesos, algo que tampoco coincidiría con la cotización real del activo digital en ese momento.

Las dudas continúan en la presentación correspondiente al cierre de 2023. Allí figura un activo identificado como “Cripto Binance” por 11.019 unidades. Binance es una plataforma de intercambio y no una criptomoneda, por lo que la descripción no permitiría conocer con precisión qué activo poseía el funcionario.

Además, señaló que esos activos aparecen informados como adquiridos en marzo de 2021, aunque no figuran en la declaración patrimonial inicial de 2023. Según sostuvo, esa omisión genera inconsistencias respecto de la evolución patrimonial declarada durante ese período.

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La causa judicial

Las revelaciones se producen mientras avanza una causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales federales bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.

En el expediente ya se ordenó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero del funcionario. Además, la fiscalía requirió información a entidades financieras y plataformas digitales, entre ellas Mercado Pago, Brubank, Personal Pay, Open Bank y distintos exchanges de criptomonedas.

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También resurgió un video de una exposición realizada por Adorni en 2020 para la plataforma Lemon. En aquella charla sostuvo que su primer contacto con Bitcoin ocurrió cuando la criptomoneda cotizaba alrededor de los 6.000 dólares y reconoció que en ese momento tenía escasos conocimientos sobre el mercado.

Esas declaraciones fueron interpretadas por algunos analistas como contradictorias con versiones posteriores en las que afirmó haber realizado inversiones importantes desde años anteriores.

CS/fl