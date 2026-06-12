Lucas Romero sobre Manuel Adorni: "Se transformó en un funcionario inútil"

El analista político, Lucas Romero, evaluó en Canal E que la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa generando tensiones políticas y abre un nuevo frente de desgaste para el Gobierno.

"Finalmente las explicaciones aparecieron, había toda una nube de sospechas sobre el crecimiento patrimonial del Jefe de Gabinete, las explicaciones no sólo no trajeron claridad, sino terminaron oscureciendo mucho más la situación del Jefe de Gabinete", sostuvo Lucas.

¿El caso Adorni superó la crisis política del caso $Libra?

En ese sentido, afirmó que, "yo creo que estamos frente a la crisis política y reputacional más importante que atraviesa el Gobierno después del caso $Libra".

Romero remarcó que Adorni era uno de los funcionarios centrales de la administración de Javier Milei, pero consideró que hoy perdió la principal función que desempeñaba: "Lo único que le proveía al Gobierno Manuel Adorni era su vocería, su capacidad de ser un comunicador de la acción del Gobierno, un vocero del Presidente. Pero esta circunstancia en relación a su patrimonio lo ha anulado como vocero. Hoy Adorni ni siquiera puede dar conferencias de prensa".

Fuerte pérdida de credibilidad para Manuel Adorni

Incluso fue más allá y señaló que, "se ha transformado en un funcionario sin utilidad, por no decir en un funcionario inútil".

Para el entrevistado, la discusión ya dejó de concentrarse exclusivamente en Adorni y comenzó a involucrar directamente al presidente Javier Milei. "Hoy la cuestión pasa por analizar cuánto más puede sostener el Presidente a Manuel Adorni después de esta explicación", señaló.

Además, advirtió que la presión continuará creciendo: "Va a haber presión de la opinión pública, presión del Congreso, empieza a aparecer en el Congreso la idea de una moción de censura, y todavía falta también la presión que la justicia pueda ejercer".