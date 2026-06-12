Riesgo país en caida: las claves detrás del optimismo financiero sobre Argentina

La reciente baja del riesgo país y la mejora en la percepción de los mercados sobre Argentina volvieron a instalar el debate acerca de las posibilidades de financiamiento externo y la sostenibilidad del programa económico. En ese contexto, el economista Eduardo Coria Lahoz analizó los factores detrás de este fenómeno y las perspectivas para los próximos meses.

En diálogo con Canal E, el especialista sostuvo que la mejora en la calificación crediticia representa una oportunidad histórica para el país. Según explicó, el proceso podría marcar el inicio de una nueva etapa para la economía argentina y facilitar el regreso a los mercados internacionales.

La baja del riesgo país y el regreso a los mercados financieros

Para Coria Lahoz, la mejora en la evaluación de Argentina por parte de las agencias internacionales va más allá de una reacción puntual de los inversores. "Está abriendo las puertas para que Argentina pueda volver a los mercados de financiamiento internacional", afirmó.

El economista explicó que uno de los principales problemas del país durante los últimos años fue la imposibilidad de refinanciar vencimientos de deuda como lo hacen otras economías de la región. Mientras países como Uruguay, Chile o Perú suelen renovar sus compromisos mediante nuevas emisiones, Argentina debe afrontar los pagos utilizando recursos propios.

"Si a Argentina se le vencen 10.000 millones de dólares, tiene que poner 10.000 millones de dólares sobre la mesa", señaló al describir las dificultades financieras que enfrenta el país.

El desafío de los vencimientos de deuda

Uno de los temas centrales es el próximo vencimiento de deuda por alrededor de 4.300 millones de dólares. Aunque el economista considera que los recursos estarán disponibles para afrontar el compromiso, remarcó que la situación evidencia las limitaciones actuales del sistema financiero argentino.

"Tenemos que juntar los 4.300 millones de dólares", expresó. En ese sentido, destacó que una normalización financiera permitiría reemplazar los vencimientos mediante nuevas colocaciones, reduciendo significativamente el estrés sobre las cuentas públicas.

Además, indicó que el Gobierno continúa financiándose principalmente en el mercado local, una estrategia que resuelve las necesidades inmediatas pero que todavía no equivale a una reinserción plena en los mercados globales.

Por qué Argentina sigue pagando tasas elevadas

Si bien reconoció los avances recientes, Coria Lahoz advirtió que Argentina continúa enfrentando costos financieros muy superiores a los de otros países latinoamericanos.

"Todavía estamos pagando tasas que son un 100% más altas que las de los países de la región", sostuvo al comparar las colocaciones argentinas con las de Chile, Perú o Uruguay.

Según explicó, esta diferencia responde tanto a factores económicos como a antecedentes históricos vinculados a incumplimientos de deuda y crisis recurrentes. Para los inversores, esos antecedentes siguen representando un elemento de riesgo que se refleja en el costo del financiamiento.

El componente político detrás del riesgo país

El economista señaló que el riesgo país no se limita a cuestiones financieras, sino que incorpora variables institucionales y políticas que los inversores observan atentamente.

"El hecho de que en los últimos 50 años Argentina haya tenido siete crisis y haya defaulteado la deuda tantas veces son elementos que siguen pesando", indicó.

Asimismo, remarcó que la estabilidad política y la continuidad de determinadas políticas económicas son factores que los mercados consideran al momento de evaluar inversiones de largo plazo.

"No es lo mismo el riesgo país con un Milei reeligiéndose que con Milei perdiendo las elecciones presidenciales", afirmó al referirse a las expectativas que manejan los inversores internacionales.

La relación entre la baja del riesgo país y los bonos argentinos

Respecto de los motivos inmediatos detrás de la caída del indicador, Coria Lahoz destacó el aumento de la demanda de títulos públicos argentinos.

"La baja del riesgo país se está dando por un aumento en la demanda de bonos", explicó.

Según detalló, la mejora en la calificación crediticia permite que nuevos fondos de inversión consideren activos argentinos dentro de sus carteras, impulsando el valor de los bonos y reduciendo el rendimiento exigido por los inversores.

Inflación en descenso, pero con desafíos pendientes

El economista también analizó los últimos datos de inflación, que mostraron una desaceleración mayor a la prevista por el mercado.

"El dato fue incluso un poco mejor que el que se esperaba", destacó al referirse al índice mensual.

Sin embargo, aclaró que el proceso de normalización todavía está lejos de completarse. "Estamos muchísimo mejores, pero todavía queda mucho camino por delante", sostuvo.

Para Coria Lahoz, una inflación más baja es fundamental para ampliar el acceso al crédito, impulsar el consumo y generar condiciones más favorables para la inversión privada.

"Cuando la inflación baja, la gente se puede financiar a largo plazo, se puede comprar autos en cuotas, casas en cuotas y todo eso va reactivando la economía", concluyó.