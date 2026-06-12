Aníbal Urios sobre el caso Adorni: "La gente no terminó convenciéndose y mucho menos aceptando las declaraciones"

La polémica generada en torno a las declaraciones de Manuel Adorni abrió un nuevo debate sobre el impacto que este tipo de episodios puede tener en la opinión pública, especialmente en un contexto donde el Gobierno busca consolidar su imagen de cara a los próximos desafíos electorales.

En diálogo con Canal E, el analista político Aníbal Urios sostuvo que, más allá del efecto concreto en las encuestas, la controversia genera un nivel de ruido que puede afectar la percepción ciudadana sobre algunos atributos que hoy son valorados por el electorado.

El impacto del caso Adorni en la opinión pública

Urios explicó que su consultora se encuentra realizando estudios para medir si las explicaciones brindadas por el funcionario lograron convencer a la ciudadanía. Según señaló, la Ciudad de Buenos Aires representa un buen termómetro para analizar el fenómeno debido a la afinidad de parte de ese electorado con el oficialismo.

En ese sentido, afirmó que "hay temas que la gente no quiere ver más de la política tradicional" y remarcó que este tipo de situaciones pueden recordar prácticas que la sociedad busca dejar atrás.

Para el analista, actualmente los ciudadanos demandan de los dirigentes atributos como coherencia, capacidad de gestión y transparencia. Por eso consideró que "esto se asemeja mucho a lo que la gente no quiere".

La economía sigue siendo la principal preocupación

A pesar de la repercusión mediática del caso, Urios aclaró que las preocupaciones económicas continúan ocupando el primer lugar en la agenda de los votantes.

En ese marco, señaló que "si la economía fluye, ese tema queda más pequeño", aunque aclaró que eso no significa que la controversia carezca de efectos sobre la percepción pública.

Según explicó, cuando la situación económica mejora, los conflictos políticos suelen perder relevancia relativa. Sin embargo, advirtió que en contextos más complejos cualquier episodio puede amplificar el malestar social.

Los atributos que hoy valora el electorado

Urios consideró que desde las elecciones de 2023 se consolidó un cambio en las demandas ciudadanas hacia la dirigencia política.

Al respecto, sostuvo que "la gente fue clara en 2023 sobre las cosas que ya no quiere más" y agregó que el rechazo no se limita únicamente a cuestiones económicas, sino también a determinados comportamientos históricos de la política.

Además, destacó que la sociedad valora especialmente la honestidad, la coherencia y la capacidad de proyectar soluciones de largo plazo. En sus palabras, "el perfil adecuado es esa coherencia, esa honestidad, esa proyección a futuro".

La relación entre Adorni, Milei y Bullrich

Consultado sobre las posibles consecuencias políticas del episodio, Urios consideró que no necesariamente existe una transferencia automática del desgaste hacia el presidente Javier Milei.

Sin embargo, alertó sobre el riesgo de que la situación afecte algunos atributos asociados al mandatario. En ese sentido, expresó que "no puedo decir que se traslade todo eso al presidente, pero guarda la foto".

Respecto de Patricia Bullrich, destacó que mantiene una imagen positiva debido a la coherencia entre sus posiciones y sus acciones. También descartó una eventual competencia presidencial contra Milei en el futuro cercano.

Para Urios, tanto Milei como Bullrich representan un mismo espacio político y un electorado compartido. Por eso afirmó que "la mejor fórmula para el votante del oficialismo es Milei y Bullrich".

Las declaraciones de Adorni bajo análisis

Sobre la estrategia comunicacional del vocero presidencial, Urios sostuvo que las explicaciones brindadas hasta el momento no habrían tenido el efecto esperado.

Según indicó, la percepción inicial que surge del debate público es que "la gente no terminó convenciéndose y mucho menos aceptando las declaraciones".

De todos modos, aclaró que todavía es temprano para medir el impacto definitivo del episodio y que será necesario observar cómo evoluciona el tema en las próximas semanas para determinar si permanece en la agenda pública o termina perdiendo relevancia.