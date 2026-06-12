Julio Velarde sobre la independencia de los bancos centrales: "Hay un incentivo para no presionar políticas que pudieran inflar la economía"

El presidente del Banco Central de Perú, Julio Velarde, analizó los desafíos que enfrenta la economía global en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas, la lucha contra la inflación y la creciente influencia de China en América Latina.

En diálogo con Jorge Argüello en Efecto Mariposa, por Canal E, el economista defendió la independencia de los bancos centrales, destacó la importancia de mantener la estabilidad de precios y reflexionó sobre los riesgos que podrían alterar el equilibrio económico mundial durante los próximos años.

La inflación como límite para el crecimiento y la reducción de la pobreza

Velarde sostuvo que el control de la inflación sigue siendo uno de los principales objetivos de cualquier banco central moderno. Según explicó, la estabilidad de precios es una condición necesaria para mejorar el bienestar de la población.

"La gente rechaza la inflación, la gente quiere un mundo en que la relación de precios sea realmente pequeña", afirmó. Además, remarcó que los bancos centrales suelen fijar metas cercanas al 2% anual para permitir ajustes relativos sin generar distorsiones en la economía.

El economista también vinculó directamente la evolución de los precios con la situación social. "Tan pronto sube, comienza a subir la inflación, la pobreza no cae", señaló al describir una dinámica observada tanto en Perú como en otras economías desarrolladas.

La importancia de la independencia de los bancos centrales

Uno de los ejes centrales de la conversación fue el papel que cumplen las autoridades monetarias frente a los ciclos políticos. Velarde advirtió que muchas veces existe la tentación de impulsar estímulos económicos con fines de corto plazo.

"Hay un incentivo realmente para no presionar políticas que pudieran inflar la economía", indicó. En ese sentido, defendió la necesidad de preservar la autonomía de los bancos centrales para evitar decisiones condicionadas por calendarios electorales.

Para el titular del Banco Central peruano, la independencia institucional permite sostener políticas monetarias orientadas a la estabilidad de largo plazo y evitar desequilibrios que terminan afectando a toda la sociedad.

China y Estados Unidos en la economía peruana

Velarde también analizó la posición de Perú dentro del escenario internacional y el peso creciente que tiene China como socio comercial. Actualmente, el gigante asiático absorbe una parte fundamental de las exportaciones peruanas.

"El apetito de China por commodities ha sido tan alto", expresó. Asimismo, destacó que "la gran parte de exportación mineral va a China", especialmente en productos vinculados a la minería.

Sin embargo, aclaró que Estados Unidos mantiene un rol relevante para otros sectores de la economía. Según explicó, gran parte de las exportaciones no mineras continúan teniendo como principal destino al mercado estadounidense.

Además, observó un crecimiento sostenido de las exportaciones agrícolas peruanas hacia China, con productos que ganan participación en uno de los mercados más grandes del mundo.

Las amenazas geopolíticas que preocupan al mundo

Consultado sobre los principales riesgos para la economía global en los próximos años, Velarde hizo referencia a la competencia estratégica entre China y Estados Unidos y a las tensiones que podrían derivarse de esa rivalidad.

El economista mencionó la llamada "trampa de Tucídides", una teoría que describe los conflictos potenciales entre una potencia emergente y otra dominante. Sin embargo, aclaró que no considera inevitable ese escenario.

"No creo que ese escenario se produzca", sostuvo al referirse a un eventual enfrentamiento directo entre ambas potencias.

De todos modos, reconoció que existen focos de tensión que generan preocupación. "Hay un agente comunal de Ferguson que dice que Taiwán sería invadido durante cinco años, espero que no", comentó.

Para Velarde, la situación en Asia representa uno de los principales factores de incertidumbre para la economía mundial. "Allá hay una amenaza obviamente creciente", concluyó al evaluar los desafíos geopolíticos que podrían marcar la próxima década.