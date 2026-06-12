Federico Vacarezza: “La preocupación no es cuánto suben los precios, sino que no alcanza la guita aunque los precios bajen”

El economista, Federico Vaccarezza, en comunicación con Canal E, analizó la evolución de la economía argentina tras conocerse el dato de inflación de mayo, que marcó una variación del 2,1%.

Federico Vaccarezza destacó que la desaceleración inflacionaria es un dato positivo, aunque remarcó que todavía falta recuperar la actividad económica. “Siempre va a ser positiva una baja de la inflación teniendo en cuenta de dónde veníamos nosotros ante el 2023”, afirmó.

La inflación se encuentra en un proceso de desaceleración

Asimismo, explicó que la baja actual debe analizarse junto con otros indicadores: “La baja es consistente, no es una baja, es una desaceleración, es consistente también con los indicadores de consumo y de producción doméstica”.

Según Vaccarezza, la recuperación completa requiere dos variables funcionando al mismo tiempo: “El dato positivo-positivo verdaderamente sería tener los dos pares, el par completo de zapatos, el izquierdo, que la producción y el consumo estén mostrando un crecimiento y que la inflación esté a la baja”.

Cambios en las prioridades de los argentinos

En ese sentido, señaló que hoy la principal preocupación social cambió: “La agenda económica de los argentinos pasó de ser la inflación a ser el tema del ingreso”. Y agregó: “La principal preocupación que hoy tienen los argentinos ya no es cuánto suben los precios, sino que no le alcanza la guita aunque los precios bajen”.

Para el entrevistado, el Gobierno todavía tiene margen para modificar su política económica: “Todavía está a tiempo”. Sin embargo, advirtió que debe mirar más allá del corto plazo: “Pensá que hay que tener una mirada más allá de 2027, porque si eso lo haces demasiado tarde no vas a cambiar el humor social”.

Otro de los puntos centrales fue la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este sentido, sostuvo que existe una diferencia entre el dato oficial y la percepción cotidiana de los consumidores: “La inflación es la columna vertebral de todo, es la columna vertebral de las erogaciones, es la columna vertebral de la tasa de interés, es la columna vertebral de las jubilaciones, es la columna vertebral de los precios internos, de los costos, de absolutamente todo”.