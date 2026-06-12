El dólar blue cerró en alza este viernes 12 de junio y el Banco Central volvió a comprar dólares

Las reservas internacionales del Banco Central bajaron en 196 millones de dólares durante la jornada. De esta manera, cerraron el día en USD 47.419 millones.

El dólar blue cerró en alza este viernes 12 de junio. La divisa paralela aumentó $10 respecto al cierre de la jornada anterior.

Dólar blue

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1.460 y se compró a $1.440.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP se vendió a $1.450,90.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se comercializó a $1.492,70.

Dólar Cripto

En el mundo de las criptomonedas, el dólar cripto se intercambió a $1.498,80 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1.885.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1.450 según el promedio de los principales bancos. Por su parte, el dólar mayorista se ubicó en $1.432,50 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró USD 50 millones en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales bajaron USD 196 millones y cerraron en USD 47.419 millones.