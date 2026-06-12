YPF permitirá comprar acciones desde su app y busca acercar las inversiones a miles de usuarios

YPF anunció una nueva herramienta digital que permitirá a cualquier usuario comprar acciones de la compañía directamente desde su aplicación móvil. La funcionalidad estará disponible a partir del 1° de agosto y busca facilitar el acceso al mercado de capitales para quienes no cuentan con experiencia financiera ni poseen una cuenta comitente.

El anuncio fue realizado por el presidente de YPF, Horacio Marín, quien explicó que el sistema automatizará la apertura de la cuenta necesaria para operar en Bolsa.

YPF permitirá comprar acciones desde su aplicación

De esta manera, los usuarios podrán completar el proceso de validación de identidad desde la propia aplicación y acceder a la compra de acciones en pocos pasos.

Según detalló el ejecutivo, la iniciativa apunta a eliminar barreras de entrada para los pequeños inversores y acercar el mercado bursátil a un público más amplio. La propuesta forma parte de la estrategia de transformación digital que la petrolera viene impulsando en los últimos años.

El split de acciones para facilitar el acceso de nuevos inversores

Uno de los cambios que acompañará este lanzamiento será el desdoblamiento (split) de las acciones en el mercado local. La medida reducirá el valor nominal de cada papel, que pasará de cotizar en torno a los $83.000 a aproximadamente $8.300, facilitando el acceso para nuevos compradores sin modificar el valor económico de la empresa.

Horacio Marín explicó que la decisión también busca combatir las estafas vinculadas a falsas inversiones que utilizan su imagen o el nombre de la compañía para captar víctimas.

Con una alternativa oficial disponible dentro de la aplicación de YPF, la empresa espera ofrecer un canal seguro y transparente para quienes deseen invertir.

El presidente de la petrolera señaló además que el precio de las acciones de YPF se encontraba significativamente por encima del de otras empresas argentinas que cotizan en Bolsa, como Vista o Pampa Energía, por lo que el split permitirá equiparar la accesibilidad de los títulos para el inversor minorista.

La estrategia de digitalización de la petrolera

La nueva funcionalidad se enmarca en un proceso más amplio de modernización tecnológica. La compañía viene desarrollando sistemas digitales para optimizar operaciones, mejorar la experiencia de los clientes y transformar la gestión interna.

Estos avances incluyen centros de monitoreo en tiempo real, nuevas plataformas de servicios y una renovación tecnológica tanto en oficinas corporativas como en estaciones de servicio.

YPF también profundizó la segmentación de su oferta comercial mediante nuevos formatos de estaciones de servicio y programas orientados a mejorar la atención al cliente.

Según Marín, el objetivo es consolidar una empresa más eficiente, innovadora y conectada con las nuevas demandas del mercado.