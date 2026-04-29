Energía en foco: qué ganancias proyectan Vista, YPF y Pampa

Las principales compañías energéticas de Argentina —Vista Energy, YPF y Pampa Energía— se preparan para presentar sus resultados del primer cuatrimestre de 2026 con perspectivas de crecimiento en producción y rentabilidad, aunque con desafíos vinculados a costos, infraestructura y contexto internacional.

Según proyecciones de la consultora Allaria, el sector mostrará mejoras en indicadores clave como el EBITDA, impulsadas por mayores niveles de actividad, especialmente en el segmento de hidrocarburos no convencionales.

Vista Energy: fuerte crecimiento con desafíos en costos e infraestructura

En el caso de Vista Energy, se espera una producción promedio de 134,9 mil barriles equivalentes por día (kboe/d), lo que implicaría un crecimiento interanual del 67%.

Sin embargo, la compañía registraría una leve caída en ingresos y EBITDA respecto del trimestre previo, explicada por la venta anticipada de inventarios. A mediano plazo, la adquisición de activos de Equinor Argentina impulsaría la producción hasta 158 kboe/d.

Entre los principales desafíos aparecen el aumento del lifting cost —que subiría 5%— y los cuellos de botella en infraestructura de transporte, que podrían limitar el crecimiento.

YPF: impulso por el Brent y presión en refinación

Por su parte, YPF proyecta una mejora en ingresos impulsada por la recuperación del precio internacional del petróleo Brent, lo que favorecerá el segmento upstream.

La producción de crudo alcanzaría los 273,5 mil barriles diarios, con un récord en no convencionales de 208 mil barriles. No obstante, el segmento downstream enfrentará presiones por mayores costos del crudo, lo que afectará los márgenes y reducirá los volúmenes de venta de combustibles.

En gas, la compañía espera un incremento del 8,1% respecto al trimestre anterior, aunque con una caída interanual del 14% por la declinación de campos maduros. A pesar de los ajustes en surtidores, los costos seguirán tensionando la rentabilidad del negocio.

Pampa Energía: crecimiento en generación y producción

En tanto, Pampa Energía anticipa un crecimiento en ingresos y EBITDA consolidado, impulsado por la expansión en la producción de crudo en el área Rincón de Aranda y una mayor generación eléctrica.

Se estima que los despachos de energía crecerán un 16% intertrimestral, tras la finalización de mantenimientos en centrales térmicas.

Sin embargo, la compañía también enfrenta desafíos. La producción hidroeléctrica cayó en términos interanuales debido a la sequía, lo que afectó el desempeño global.

En petróleo, la firma prevé alcanzar una producción de 28 mil barriles diarios hacia mitad de año, mientras que en gas proyecta incrementos tanto en producción como en exportaciones.

Un sector en expansión, pero con desafíos estructurales

El panorama general del sector energético para el inicio de 2026 muestra una tendencia positiva en términos de actividad, con aumentos en producción y mejoras en indicadores financieros.

No obstante, las compañías deberán gestionar un entorno complejo, marcado por el aumento de costos operativos, limitaciones logísticas y la volatilidad de los precios internacionales.

En este contexto, la evolución de las ganancias en los próximos meses dependerá en gran medida de la capacidad de estas empresas para sostener el crecimiento, optimizar costos y avanzar en inversiones clave en infraestructura que permitan acompañar la expansión del sector energético argentino.