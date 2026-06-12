El PRO a Milei: “Queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”

La controversia por las declaraciones patrimoniales de Manuel Adorni escaló en las últimas horas y sumó cuestionamientos del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, sectores del peronismo e incluso referentes cercanos al oficialismo.

La tensión entre el PRO y el Gobierno nacional volvió a quedar expuesta tras un nuevo mensaje dirigido al presidente Javier Milei, en medio de la polémica generada por la situación patrimonial de Manuel Adorni.

El PRO reclamó explicaciones por el caso Adorni

A través de redes sociales, dirigentes del partido fundado por Mauricio Macri reclamaron al mandatario que priorice la defensa del rumbo político de su gestión por encima de las explicaciones del funcionario cuestionado.

El pronunciamiento se produjo luego de que el PRO difundiera un duro comunicado en el que pidió aclaraciones sobre las declaraciones patrimoniales de Adorni y cuestionó las explicaciones brindadas respecto del origen de parte de sus bienes.

La controversia se profundizó después de que el funcionario reconociera modificaciones en declaraciones juradas previas y atribuyera una porción significativa de su patrimonio a inversiones en criptomonedas.

Las dudas dentro del macrismo

Desde el macrismo, algunas voces pusieron en duda la consistencia de esas explicaciones. Entre ellas, el legislador porteño Darío Nieto sostuvo que existen interrogantes que aún deben ser respondidos y reclamó mayores precisiones sobre la evolución patrimonial del funcionario.

El caso adquirió mayor relevancia política luego de que distintos sectores de la oposición aumentaran la presión pública para que el Gobierno brinde explicaciones.

La discusión se instaló en el centro de la agenda política y derivó en pedidos de informes, cuestionamientos legislativos y declaraciones cruzadas entre oficialismo y oposición.

Críticas de la UCR, la Coalición Cívica y el peronismo

Las críticas trascendieron al PRO. Referentes de la UCR, la Coalición Cívica y el peronismo expresaron preocupación por las inconsistencias señaladas y reclamaron una aclaración exhaustiva.

Algunos dirigentes incluso plantearon que la situación afecta la credibilidad institucional del Gobierno y exigieron definiciones por parte del Presidente.

Entre quienes se pronunciaron se encuentra el exgobernador cordobés Juan Schiaretti, quien consideró que el funcionario debe ofrecer explicaciones más contundentes.

En la misma línea se expresaron legisladores de distintos bloques opositores, que impulsan iniciativas parlamentarias para analizar el tema.

Repercusiones dentro del oficialismo

La controversia también generó repercusiones dentro del espacio oficialista. La vicepresidenta Victoria Villarruel se mostró crítica respecto de las explicaciones brindadas por el funcionario y realizó comentarios en redes sociales que fueron interpretados como una toma de distancia frente a la postura del Gobierno.

Mientras la oposición incrementa los cuestionamientos y exige mayor transparencia, la Casa Rosada enfrenta un nuevo foco de conflicto político que amenaza con profundizar las diferencias con sectores aliados.

La evolución del caso podría convertirse en un factor de tensión adicional para el Gobierno en momentos en que busca sostener acuerdos legislativos y consolidar su agenda de reformas.