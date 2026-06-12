Locales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires: advierten que el sector atraviesa su peor momento en cinco años

La cantidad de locales comerciales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó niveles récord y encendió las alarmas en el sector inmobiliario. Según explicó Alejandro Braña, desarrollador inmobiliario, los últimos relevamientos muestran un deterioro sostenido de la actividad comercial en los principales corredores porteños.

"La actualidad del sector de locales vacíos muestra que es el peor momento, o sea, donde más locales vacíos hay", afirmó Braña al referirse a los datos relevados por organismos especializados de la Ciudad. Para el especialista, este fenómeno responde a una combinación de factores económicos y cambios estructurales en los hábitos de consumo.

Entre las principales causas, destacó "el tema de la caída del consumo" y el crecimiento de las compras online. "Hoy en todos los lugares, todas las semanas en alguna casa hay algún pedido online que llega a la casa", señaló, al describir cómo el comercio electrónico modificó la dinámica tradicional de los locales físicos.

El impacto de los costos y el cambio en los hábitos de consumo

Braña remarcó que la problemática va mucho más allá del valor de los alquileres. "Cuando la gente hace los números no le da para poder pagar el alquiler", sostuvo, y explicó que muchos comerciantes enfrentan además gastos operativos elevados.

En ese sentido, señaló que existen casos donde "hay locales que pagan mucho más de expensas que de alquiler", una situación que termina afectando la rentabilidad de los emprendimientos. Como consecuencia, numerosos negocios no logran sostenerse en el tiempo. "Vemos que hay locales que se instalan y en los seis meses no están más", advirtió.

El especialista indicó que la situación se refleja en casi todos los corredores comerciales de la Ciudad. "De los 10 ejes comerciales que se miden, solamente uno, el de Avenida Rivadavia, no aumentó la cantidad de locales vacíos", explicó, mientras que avenidas como Santa Fe, Cabildo y Córdoba registraron fuertes incrementos en la cantidad de inmuebles desocupados.

Logística en crecimiento y comercios en retroceso

A diferencia de los locales comerciales tradicionales, Braña aseguró que el segmento logístico muestra una realidad opuesta. "La logística es todo lo contrario", afirmó. El crecimiento del comercio electrónico impulsó la demanda de espacios destinados al almacenamiento y distribución de mercaderías.

"Hoy hay un montón de lugares que se necesitan para acopio de mercaderías y para distribución", explicó, en referencia al auge de las plataformas de venta online y servicios de entrega.

Además, recordó que algunos sectores todavía sufren las consecuencias de la pandemia. "Hubo actividades que la fusiló", señaló sobre rubros como gimnasios y salones de eventos, que aún enfrentan dificultades para recuperar sus niveles de actividad.

Para Braña, la transformación de los hábitos de consumo y los altos costos operativos están redefiniendo el mercado comercial porteño. Mientras crece la demanda de espacios logísticos, los locales tradicionales continúan acumulando vacancia en gran parte de la Ciudad de Buenos Aires.