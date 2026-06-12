Tras más de tres décadas, Eduardo Sosa fue repuesto como Procurador General de Santa Cruz: "Se hizo justicia"

Este jueves 11 de junio, la Legislatura de Santa Cruz aprobó una modificación en la Ley Orgánica de la Justicia Provincial gracias a lo cual el exprocurador general Eduardo Sosa podrá recuperar su cargo como jefe de los fiscales, puesto del que fue removido en 1995 por orden de Néstor Kirchner, en ese momento gobernador de la provincia.

Según Clarín, durante la sesión, 13 diputados aceptaron cambiar la Ley 1600 sobre el funcionamiento de la Justicia local con el objetivo de “concretar una acción histórica de reivindicación institucional, política y simbólica”.

En diálogo con el medio antes citado, Sosa reconoció estar "contento por la reparación institucional", y confesó que se encuentra "a la espera de los próximos pasos".



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La remoción del Sosa ocurrió cuando apoyó una investigación por la contratación realizada por la provincia de Santa Cruz de un estudio privado de abogados para negociar el cobro de una deuda en dólares, en concepto de regalías petroleras, adeudadas por Nación, que luego Néstor Kirchner mandó al exterior.

Sosa fue separado de su puesto a través de un mecanismo institucional que consistió en que la Cámara de Diputados de Santa Cruz dividiera en dos el cargo de procurador. En 2009, en una entrevista que concedió a TN, habló del tema.

"El gobernador Kirchner tuvo una iniciativa legislativa consistente en reformar el poder judicial. El cargo de procurador judicial lo desdobló y en vez de ubicarme a mí en una de las dos ramas, directamente me dejó cesante. Se trata de una seria dificultad de Kirchner para comprender que la Constitución dice que hay tres poderes", remarcó Sosa.

Néstor Kirchner

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Claudio Vidal escribió en su cuenta oficial de X: “DESPUÉS DE MÁS DE 30 AÑOS, CON LA RESTITUCIÓN DEL DR. SOSA, EN SANTA CRUZ CERRAMOS UNA DE LAS HERIDAS INSTITUCIONALES MÁS PROFUNDAS DE NUESTRA HISTORIA”.

En ese punto, recordó: “Antes de asumir como gobernador tuve la oportunidad de reunirme con el doctor Eduardo Sosa. En aquella charla escuché una historia que atravesó décadas de reclamos, fallos judiciales incumplidos y una profunda deuda institucional de la provincia. En ese encuentro asumí un compromiso de trabajar para que Santa Cruz encontrara una solución definitiva a una situación que nunca debió prolongarse tanto tiempo”.

Claudio Vidal

El mandatario afirmó: “No se trataba solamente de una cuestión personal. Se trataba de reparar una injusticia, respetar las decisiones de la Justicia y demostrar que las instituciones están por encima de cualquier circunstancia política”.

En ese punto, señaló: “Hoy, con la aprobación legislativa de la restitución de la figura del Procurador General y el reconocimiento de los derechos del doctor Eduardo Sosa, damos un paso muy importante en ese camino. Comenzamos a saldar una deuda histórica con la Justicia, con las instituciones y con todos los santacruceños”.

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El gobernador apuntó que “la fortaleza de una democracia se mide también por el respeto a la división de poderes. Cuando los fallos judiciales no se cumplen, se debilitan las instituciones y se deteriora la confianza de la sociedad. Las diferencias políticas pueden existir, pero el respeto por la división de poderes, la seguridad jurídica y el funcionamiento de las instituciones debe estar siempre por encima de cualquier interés sectorial o partidario”.

Posteo de Claudio Vidal sobre Eduardo Sosa

Y cerró el texto remarcando: “Después de más de 30 años, se hizo justicia en Santa Cruz. P.D.: En nuestra provincia los fallos de la Corte Suprema se respetan y se cumplen. Porque no hay verdadera institucionalidad sin respeto por la ley”.