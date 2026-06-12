Elon Musk se conviertió en el primer billonario del mundo tras el debut histórico de SpaceX en Wall Street

El debut bursátil de SpaceX en Wall Street impulsó la fortuna de Elon Musk a niveles sin precedentes y convirtió al empresario en la primera persona de la historia en superar el billón de dólares de patrimonio neto.

La compañía aeroespacial comenzó a cotizar en el Nasdaq con una fuerte demanda por parte de los inversores, lo que elevó su valuación por encima de los USD 2 billones y disparó el valor de la participación accionaria que controla Musk.

SpaceX superó los USD 2 billones de valuación

La compañía aeroespacial fijó su precio de salida a bolsa en USD 135 por acción y comenzó a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX. Sin embargo, durante las primeras horas de negociación los títulos avanzaron más de 20%, hasta superar los USD 166 por acción, llevando la valoración de mercado de la empresa por encima de los USD 2 billones.

Este salto bursátil tuvo un impacto directo en el patrimonio de Musk, quien controla aproximadamente el 42% del capital de SpaceX mediante una estructura accionaria que le otorga cerca del 82% de los derechos de voto. Con la revalorización de la empresa, su participación pasó a valer alrededor de USD 903.000 millones.

A esta cifra se suma su participación en Tesla. Según los últimos registros regulatorios, Musk posee cerca de 717 millones de acciones del fabricante de vehículos eléctricos, una posición valuada en aproximadamente USD 286.800 millones al precio actual del mercado. En conjunto, sus tenencias en ambas compañías alcanzan unos USD 1,19 billones, sin contabilizar otros activos como xAI, Neuralink, The Boring Company y diversas inversiones privadas.

La oferta pública inicial rompió récords de recaudación

La oferta pública inicial (IPO) de SpaceX también rompió récords por su magnitud. La empresa colocó 555,6 millones de acciones y recaudó alrededor de USD 75.000 millones. Además, los bancos colocadores cuentan con una opción adicional de venta de acciones por unos USD 11.200 millones en caso de que la demanda continúe creciendo.

El ascenso de SpaceX se explica en gran medida por el éxito de Starlink, su red global de internet satelital, que presta servicio a millones de usuarios y se ha convertido en la principal fuente de ingresos de la compañía. Paralelamente, la firma mantiene fuertes inversiones en Starship, su cohete de próxima generación, y en proyectos de inteligencia artificial vinculados a xAI.

Pese a que la empresa continúa registrando pérdidas por sus elevados niveles de inversión y gasto de capital, el mercado parece apostar por la visión de largo plazo de Musk. Los inversores también han minimizado preocupaciones relacionadas con el consumo de efectivo y la estructura de gobierno corporativo de la compañía.

De acuerdo con estimaciones de Bloomberg, la fortuna del empresario se encontraba cerca del umbral del billón de dólares al momento de la oferta pública inicial. La posterior suba de las acciones fue suficiente para que superara esa marca histórica, consolidando su posición como la persona más rica del planeta y estableciendo un nuevo récord de riqueza individual.