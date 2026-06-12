"Hay un memorándum de entendimiento", el análisis sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en "QR!"

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán volvieron a instalarse en el centro de la escena internacional. En el programa “QR!” de Canal E, el periodista y panelista Martín Granovsky analizó las versiones que circulan sobre un posible acuerdo entre ambos países y aseguró que, por ahora, no existe un entendimiento definitivo.

Durante el debate, Granovsky señaló que el presidente estadounidense Donald Trump viene insistiendo desde hace tiempo con la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Teherán, aunque consideró que las conversaciones todavía se encuentran en una instancia preliminar.

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"Habría un memorándum de entendimiento", explicó el panelista al citar información publicada por medios internacionales especializados en el seguimiento de las negociaciones.

Qué significa el posible memorándum

Según detalló Granovsky, un memorándum de entendimiento no representa un acuerdo formal, sino un paso previo destinado a establecer las bases para futuras negociaciones.

En ese sentido, sostuvo que ambas partes estarían buscando generar un marco de diálogo para discutir cuestiones sensibles que permanecen sin resolver desde hace años.

Entre los temas en análisis mencionó la situación del Estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más estratégicos para el comercio energético mundial. Según explicó, las conversaciones incluirían la posibilidad de reabrir plenamente la circulación en la zona y reducir las tensiones derivadas de las restricciones y controles militares existentes.

El programa nuclear sigue siendo el principal obstáculo

Granovsky remarcó que uno de los asuntos más delicados continúa siendo el programa nuclear iraní, particularmente el nivel y la velocidad del enriquecimiento de uranio.

Estados Unidos y varios de sus aliados mantienen su preocupación ante la posibilidad de que Irán avance hacia el desarrollo de armamento nuclear, mientras que Teherán insiste en que sus actividades tienen fines pacíficos.

Por ese motivo, el panelista consideró que las partes estarían optando por dejar esa discusión para una etapa posterior de las negociaciones, concentrándose inicialmente en medidas destinadas a reducir las tensiones bilaterales.

El rol de Israel y las presiones sobre Washington

Otro de los puntos abordados durante el programa fue el papel de Israel en el escenario regional y la relación entre el gobierno de Benjamín Netanyahu y la administración estadounidense.

Granovsky señaló que uno de los grandes interrogantes es si Washington estará dispuesto a ejercer una presión más firme sobre el gobierno israelí para moderar algunas de sus acciones en la región.

En ese contexto, recordó que Israel recibe uno de los mayores niveles de asistencia militar estadounidense en el mundo y que, en caso de existir una decisión política de la Casa Blanca, existen herramientas concretas para influir sobre el accionar de su principal aliado en Medio Oriente.

Un escenario todavía incierto

Para el panelista, el panorama sigue siendo complejo y está lejos de una resolución definitiva. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan rodeadas de incertidumbre, mientras persisten conflictos abiertos en la región y diferencias profundas sobre cuestiones estratégicas.

Aunque las conversaciones parecen haber retomado cierto impulso, Granovsky sostuvo que todavía no existen señales suficientes para afirmar que ambas partes estén cerca de alcanzar un acuerdo integral que cierre años de enfrentamientos y desconfianza mutua.

LB