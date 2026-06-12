La Península Antártica registró una nueva temperatura récord de 15,4°C el 6 de junio. Se trata de una marca inédita para la época del año, en una de las regiones más frías del planeta y se ubicó más de 20 grados por encima de los valores normales.

Ante este récord, el climatólogo del Servicio Meteorológico Nacional, José Luis Stella, señaló que “aunque gran parte del territorio argentino experimentó un comienzo de junio más cálido de lo habitual, las anomalías registradas en la Antártida fueron particularmente llamativas”.

Según los especialistas, el episodio estuvo acompañado por lluvias inusuales, derretimiento superficial del hielo y una reducción significativa de la cobertura nival en áreas donde habitualmente predominan temperaturas bajo cero.

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Científicos advirtieron por temperaturas récord y el recorte de fondos para el monitoreo del calentamiento global

El dato fue registrado el último sábado en la Base Esperanza, estación científica argentina ubicada en el extremo norte de la Antártida, cuando el continente se encuentra a pocos días del invierno austral.

Cambio climático: la Península Antártica registra temperaturas récord en junio

Los datos recabados no se limitaron a la Base Esperanza, sino que entre el 5 y el 6 de junio, las bases argentinas Marambio y San Martín también alcanzaron máximos históricos para el mes, con 11,8 °C y 9,4 °C respectivamente.

El meteorólogo del SMN, José Luis Stella, subrayó que “se batieron récords de temperaturas muy altas, muy inusuales para la época”, al referirse a las mediciones realizadas en las bases argentinas instaladas en la Península Antártica.

Las corrientes oceánicas, el protagonista menos visible del cambio climático

La Antártida desempeña un papel fundamental en la regulación climática global. Sus enormes masas de hielo influyen en el nivel del mar, en la circulación oceánica y en los patrones atmosféricos de todo el planeta. Debido a ello, cualquier alteración significativa en su comportamiento genera preocupación entre los expertos.

Servicio Antártico Británico: “Hay pruebas fiables de que el cambio climático está desempeñando su papel, aunque la dinámica atmosférica de la Antártida es compleja”

El científico especializado en clima polar del Servicio Antártico Británico, Thomas Caton Harrison, sostuvo que “hay pruebas fiables de que el cambio climático está desempeñando un papel muy importante, pero la dinámica atmosférica de la Antártida es especialmente compleja”.

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Diversos estudios muestran que la Península Antártica es una de las zonas del continente que más rápido se ha calentado durante las últimas décadas, convirtiéndose en un laboratorio natural para observar los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas polares.

La Península Antártica registra temperaturas récord en junio

“Esto tiene implicancias para los ecosistemas polares, incluidas las colonias de pingüinos, y también supone desafíos operativos para quienes trabajan en las bases científicas debido a la acumulación de agua líquida, escorrentías y posteriores procesos de congelamiento”, explicó el especialista del Servicio Antártico Británico.

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Los investigadores coinciden en que el fenómeno responde a una combinación de factores atmosféricos regionales y tendencias climáticas de largo plazo vinculadas al calentamiento global.

Uno de los aspectos que más preocupa a los científicos es el aumento de precipitaciones en forma de lluvia durante el invierno austral, un fenómeno cada vez más frecuente en la región.

PM/ff