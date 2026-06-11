Las corrientes océanicas, el protagonista menos visible del cambió climático

Una serie de investigaciones científicas puso el foco sobre un protagonista menos visible pero igualmente determinante: las corrientes oceánicas. Los océanos absorben más del 90% del exceso de calor generado por el calentamiento global. Esa capacidad los convierte en un regulador fundamental del clima terrestre. El ingeniero y científico climático John Abraham señaló que “si se quiere saber qué tan rápido está ocurriendo el cambio climático, la respuesta está en los océanos”.

Aunque el deshielo y las emisiones de gases de efecto invernadero continúan siendo factores centrales del cambio climático, cada vez existe más evidencia de que una parte decisiva de la historia se desarrolla lejos de la vista, en las profundidades del océano.

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Allí, corrientes invisibles están reorganizando el calor del planeta y redefiniendo el funcionamiento de uno de los sistemas más complejos de la Tierra. Según los científicos, esta aceleración podría tener efectos de largo alcance. Un océano que se mueve más rápido puede redistribuir calor hacia nuevas regiones, alterar los patrones de precipitaciones y modificar la productividad biológica marina.

Corrientes oceánicas, el protagonista menos visible del cambio climático

Estudios de la NASA demostraron que grandes cantidades de calor quedaron almacenadas entre los 100 y los 300 metros de profundidad en los océanos Pacífico e Índico. Parte de la energía atrapada por los gases de efecto invernadero fue trasladada hacia capas más profundas gracias a la circulación oceánica.

La velocidad de las aguas se duplicó: la aceleración alcanza profundidades cercanas a los 2.000 metros

Uno de los hallazgos más llamativos es que la energía cinética asociada a las corrientes oceánicas prácticamente se duplicó desde comienzos de la década de 1990 en amplias regiones del planeta. Investigaciones internacionales detectaron una aceleración significativa de la circulación marina, especialmente en zonas tropicales del Atlántico, el Pacífico y el Índico.

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El profesor de ciencias térmicas e ingeniería de la Universidad de Saint Thomas, John Abraham, planteó que “el incremento sostenido del contenido de calor oceánico constituye una de las evidencias más sólidas de que el sistema climático terrestre se encuentra fuera de equilibrio”.

Según sus análisis, la cantidad de energía absorbida por los océanos durante las últimas décadas alcanzó niveles récord y continúa aumentando año tras año.

El protagonista menos visible del cambió climático: la aceleración de la velocidad de las aguas

Un desafío para el futuro: un mecanismo oculto que marcará el clima en las próximas décadas

Los científicos coinciden en que comprender la evolución de las corrientes oceánicas será una de las prioridades de la investigación climática durante los próximos años. El comportamiento de estas enormes masas de agua influye directamente sobre la capacidad del planeta para absorber calor, regular temperaturas y sostener ecosistemas marinos.

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Lo que ocurre bajo el agua podría ser tan importante como lo que sucede en la atmósfera. Y comprender ese mecanismo oculto será fundamental para anticipar los cambios que marcarán el clima de las próximas décadas.

PM/ff