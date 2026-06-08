La NASA continúa observando una anomalía que desafía la tendencia global. Se trata de una extensa región al sur de Groenlandia, que lejos de calentarse al ritmo del resto del planeta, presenta temperaturas superficiales más bajas del promedio histórico. El fenómeno es denominado como “mancha fría” o “warming hole” del Atlántico Norte y podría estar relacionado con el debilitamiento de la Circulación Meridional de Retorno Atlántico (AMOC, por sus siglas en inglés).

Se trata de uno de los sistemas oceánicos más importantes de la Tierra. La AMOC funciona como una gigantesca cinta transportadora que distribuye el calor alrededor del planeta. Este mecanismo traslada aguas cálidas desde los trópicos hacia el Atlántico Norte y devuelve aguas más frías y profundas hacia latitudes bajas.

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Groenlandia ocupa una posición estratégica dentro del sistema climático terrestre. Su enorme capa de hielo contiene suficiente agua congelada para elevar varios metros el nivel medio de los océanos si llegara a derretirse completamente.

La NASA detectó una "mancha fría" en Groenlandia: el debilitamiento de la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico

La Circulación Termohalina del Atlántico desempeña un papel primordial en la regulación del clima del continente europeo, América del Norte y numerosas regiones del hemisferio norte.

La agencia espacial estadounidense implementa una combinación de satélites, misiones de observación oceánica y modelos climáticos avanzados que permiten evaluar la salinidad, las temperaturas superficiales y las corrientes marinas.

La glacióloga de la NASA y profesora de Ciencias del Sistema Terrestre de la Universidad de California en Irvine, Isabella Velicogna, señaló que “la pérdida sostenida de hielo tiene implicaciones no solo para el aumento del nivel del mar, sino también para la circulación oceánica del Atlántico Norte”.

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La Circulación Meridional de Retorno del Atlántico es considerada uno de los componentes fundamentales del sistema climático global. Su influencia alcanza desde las lluvias monzónicas en África y Asia hasta los patrones meteorológicos de Europa y América.

La desestabilización de la “mancha fría” en Groenlandia

La denominada "mancha fría" se ha transformado en una señal clave para comprender los cambios que atraviesa el sistema climático global. Los especialistas advierten que el debilitamiento de la AMOC no implica necesariamente un enfriamiento global. Por el contrario, ocurre en un contexto de calentamiento planetario acelerado

La NASA detectó una "mancha fría" en Groenlandia

El oceanógrafo y climatólogo del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, Stefan Rahmstorf, advirtió que “las observaciones muestran que el Atlántico Norte subpolar se está comportando de una manera diferente al resto de los océanos del mundo”.

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Los científicos sostienen que la región se forma porque el debilitamiento de la AMOC reduce el transporte de aguas cálidas hacia el Atlántico Norte. Paralelamente, el derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia aporta enormes volúmenes de agua dulce al océano.

Esta inyección de agua dulce disminuye la salinidad de la superficie marina y dificulta el hundimiento de las aguas frías y densas que impulsan la circulación profunda del Atlántico. Como consecuencia, la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico pierde eficiencia y transporta menos calor hacia las altas latitudes.

PM / EM