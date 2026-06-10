La Organización Meteorológica Mundial confirmó que mayo de 2026 fue el segundo mayo más caluroso, según los registros

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que mayo de 2026 se ubicó como el segundo mayo más cálido registrado a nivel global desde que existen mediciones sistemáticas, de acuerdo con los datos difundidos por el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S), el programa de observación climática de la Unión Europea.

Desde el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por sus siglas en inglés) advirtieron que los eventos extremos observados durante mayo se encuentran dentro de las proyecciones que la ciencia climática viene señalando desde años atrás.

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El boletín mensual de la OMM indica que la temperatura media global durante el mes precedente se mantuvo en niveles excepcionalmente elevados, sólo por detrás del récord alcanzado en 2024.

Boletín climático el Servicio de Cambio Climático Copernicus

Uno de los aspectos más destacados del informe es el escenario observado en Europa Occidental durante la segunda mitad de mayo, Diversos países registraron temperaturas excepcionalmente elevadas para la época del año, en lo que los especialistas describieron como una de las olas de calor más intensas y tempranas jamás observadas en la región.

Francia, Reino Unido, Irlanda y Portugal estuvieron entre los países más afectados por el episodio cálido, que provocó numerosos récords mensuales de marcas inusuales y puso de manifiesto la creciente frecuencia de eventos extremos asociados al cambio climático.

Además, a través del boletín climático Copernicus, informó fuertes contrastes hidrológicos en distintas regiones del continente. Mientras amplias zonas de Europa occidental, central y oriental registraron condiciones más secas de lo normal, sectores de Turquía, Bulgaria y Moldavia sufrieron inundaciones asociadas a lluvias intensas.

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Las declaraciones del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas

La responsable estratégica de Clima de la ECMWF, Samantha Burgess, sostuvo que “esta ola de calor registrada en Europa Occidental demuestra que los extremos meteorológicos están dejando de ser fenómenos excepcionales, para convertirse en una característica cada vez más habitual del clima actual”, al analizar los datos del boletín climático mensual de Copernicus.

Por su parte, el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio destacó que las temperaturas oceánicas continúan mostrando valores excepcionalmente elevados. Una señal que los científicos observan con atención debido a su influencia sobre los patrones meteorológicos globales y la posible intensificación de fenómenos extremos durante los próximos meses.

Servicio de Cambio Climático Copernicus

Los expertos coinciden en que, aunque un único mes no define por sí solo la evolución climática de largo plazo, la sucesión de récords y valores cercanos a máximos históricos observada durante los últimos años confirma una tendencia inequívoca de aumento de la temperatura global.

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Para la Organización Meteorológica Mundial, estos indicadores constituyen una nueva evidencia de que el calentamiento global sigue avanzando y de que los fenómenos extremos relacionados con el clima serán cada vez más frecuentes e intensos en numerosas regiones del planeta.

PM/AF