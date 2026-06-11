El dólar blue cerró sin cambios este jueves 11 de junio y el Banco Central volvió a comprar dólares

Las reservas internacionales del Banco Central subieron en 57 millones de dólares. De esta manera, cerraron la jornada con un total de USD 47.615 millones.

El dólar blue cerró sin cambios este jueves 11 de junio. La divisa paralela mantuvo los mismos valores respecto al cierre de la jornada anterior.

Dólar blue

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1.450 y se compró a $1.430.

Dólar MEP

Es que, por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1.452.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.496,70.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar cripto se intercambió a $1.499 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1.885.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1.450 según el promedio de los principales bancos. En tanto, el dólar mayorista cerró en $1.432,50 por unidad, de acuerdo con los datos de Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 73 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales subieron 57 millones de dólares y cerraron en USD 47.615 millones.

En la rueda previa, las reservas habían cerrado en USD 47.558 millones.