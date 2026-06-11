China presiona por un acercamiento con Argentina y busca ampliar el comercio bilateral

La relación entre Argentina y China atraviesa un momento clave en medio de cambios en el escenario internacional. Tras el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, empresas chinas intensificaron sus gestiones ante el Gobierno argentino para impulsar acuerdos comerciales y fortalecer los vínculos bilaterales.

Según explicó Eugenia Muzio, periodista especializada en economía del Grupo Perfil, la preocupación surge porque China se comprometió a incrementar compras de productos que compiten directamente con exportaciones argentinas. "Hubo varias cosas que salieron de esa reunión que pueden cambiar algo el flujo comercial mundial", afirmó.

La especialista detalló que entre esos bienes se encuentran carnes, soja, sorgo y otros productos agroindustriales en los que Argentina tiene una participación relevante dentro del mercado chino. En ese contexto, representantes de empresas asiáticas mantuvieron reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, para plantear nuevas oportunidades de negocios.

China espera una señal política de Argentina

Uno de los principales reclamos de Beijing pasa por la necesidad de una mayor presencia política argentina en el país asiático. "Para China es súper importante que haya algo de rango ministerial o incluso obviamente el Presidente Javier Milei yendo", destacó Muzio.

La periodista explicó que las empresas chinas impulsan la realización de una misión oficial similar a las experiencias de promoción comercial desarrolladas en otros mercados. Además, buscan replicar una jornada de promoción denominada "Argentina Day", destinada a atraer inversiones y mostrar oportunidades de negocios.

En esa línea, recordó que Uruguay avanzó recientemente en la firma de protocolos sanitarios que ampliaron sus posibilidades de exportación hacia China. "Las empresas chinas lo que dicen es que hay un gran potencial en exportar estas menudencias de carne tanto bovina como porcina como aviar", señaló.

El desafío de equilibrar la relación comercial

Consultada sobre el impacto de las tensiones diplomáticas de los últimos años, Muzio consideró que China continúa esperando un gesto concreto de acercamiento por parte de Argentina. "China todavía está esperando el lado argentino", sostuvo.

La especialista indicó que el alineamiento internacional del Gobierno con Estados Unidos limitó durante meses la profundización de los vínculos con Beijing. Sin embargo, advirtió que el reciente acercamiento entre Trump y Xi Jinping modifica parte de ese escenario. "La visita de Trump a Xi Jinping subordina al resto", explicó.

De concretarse una agenda más activa entre ambos países, los beneficios podrían extenderse a distintos sectores productivos. Según los cálculos de la Cámara Argentina-China, la habilitación de nuevos protocolos sanitarios permitiría ampliar exportaciones y reducir significativamente el déficit comercial bilateral.

"Habilitando estos protocolos y empezando a exportar desde Argentina para China, el déficit de la balanza comercial se reduciría a la mitad", concluyó Muzio, destacando el potencial impacto positivo para las economías regionales y la actividad exportadora nacional.