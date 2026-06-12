Ramiro Tosi sobre la baja del riesgo país: “La gran pregunta es si se va a poder sostener”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en contacto con Canal E, se refirió a los principales datos económicos de la semana: la inflación de mayo, la evolución del riesgo país, la acumulación de reservas del Banco Central, el dólar y la situación de la economía real.

Sobre el dato de inflación, Ramiro Tosi destacó la desaceleración registrada: “El dato de inflación mostró nuevamente un retroceso desde el 2,6 que había mostrado el mes de abril a este 2,1 de mayo, que es el valor más bajo desde septiembre del año pasado”.

La inflación de mayo suele tener un comportamiento favorable

Sin embargo, advirtió que el dato debe mirarse con cautela: “Siempre mayo digamos tiene un comportamiento favorable. Si vos mirás marzo, abril, mayo, siempre mayo es el menor de los tres registros”.

Tosi señaló que uno de los puntos a seguir es el comportamiento de alimentos y bebidas, un rubro clave dentro del índice: “Alimentos y bebidas, que es justamente el rubro que más pesa en el índice, casi 27%, fue un capítulo que subió respecto al mes de abril. Subió 2,5%”.

Asimismo, explicó que el aumento estuvo relacionado con algunos productos específicos: “Un aumento bastante importante que fue entre el 3 al 6% promedio en los rubros que tienen que ver con panificados y lácteos”.

A la vez, el entrevistado destacó que la baja de algunos sectores ayudó a contener el resultado final: “Carnes dio deflación. O sea, carnes bajó 0,7% y eso ayudó a que alimentos y bebidas no subiera más”.

Dudas sobre la sostenibilidad del riesgo país

En relación al riesgo país, explicó el impacto de las mejoras en las calificaciones internacionales: “La gran pregunta es si esta baja se va a poder sostener”. También recordó que las mejoras recientes generaron entusiasmo inversor: “Eso generó cierto entusiasmo de los inversores, los precios de los bonos alcanzaron niveles que no se veían hace bastantes meses”.