Artemio López: “El caso Adorni pulverizó la narrativa moralista del Gobierno”

El analista político Artemio López vinculó la crisis política generada por el caso Adorni con un contexto económico y social que definió como crítico. Según explicó, resulta imposible analizar un episodio de presunta corrupción sin contemplar el deterioro de las condiciones de vida de la población y cuestionó los indicadores oficiales sobre inflación y pobreza.

“El riesgo país en Argentina sigue siendo alto porque los inversores se dan cuenta de que este plan no es sostenible”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que los datos oficiales subestiman la inflación real y aseguró que la pobreza se encuentra muy por encima de los niveles informados por el Gobierno. También remarcó que la participación de los salarios en la distribución del ingreso atraviesa uno de sus peores momentos en décadas.

“Tenemos la peor distribución del ingreso en los últimos 20 años, la peor inversión extranjera directa y niveles de pobreza mucho más altos de los que se informan oficialmente”, señaló.

El impacto político del caso Adorni

Respecto del escándalo que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni, López consideró que el episodio tuvo un fuerte impacto sobre la construcción discursiva oficial. “El caso Adorni, la narrativa del Gobierno la ha pulverizado”, aseguró. Sin embargo, aclaró que el deterioro de la imagen oficialista no puede explicarse únicamente por este hecho.

Para el analista, el desencanto social tiene raíces económicas más profundas. “El caso Adorni viene a sobredeterminar una situación de descontento que está francamente modelada por las circunstancias socioeconómicas”, explicó. En esa línea, sostuvo que, en un contexto económico más favorable, el impacto político del escándalo habría sido mucho menor.

López también interpretó el caso como una expresión de tensiones internas dentro del oficialismo. Según afirmó, Adorni es “la emergente de una interna dentro del espacio de gobierno”, donde distintos sectores disputan poder e influencia.

El desafío del peronismo rumbo a 2027

Al analizar el escenario opositor, López advirtió que el principal problema del peronismo es la situación judicial y política de Cristina Fernández de Kirchner. A su entender, la imposibilidad de que la ex presidenta compita electoralmente dificulta la reorganización de la “El gran tema que tiene que resolver el peronismo es cómo va a enfrentar la próxima coyuntura electoral con su principal líder opositora en situación de proscripción”, sostuvo.

El consultor destacó además que el peronismo presenta históricamente una tendencia a la fragmentación cuando carece de una conducción fuerte. “Sin un liderazgo firme, el peronismo se impertebra y se transforma en un mosaico de realidades diferentes”, afirmó.

Sobre posibles figuras emergentes, como Axel Kicillof, consideró que aún no existe ningún dirigente con la capacidad de ordenar políticamente al conjunto del espacio. Finalmente, vinculó el sostenimiento de Adorni dentro del Gobierno con una estrategia defensiva para evitar que el conflicto se extienda a otros sectores oficialistas.

“El Gobierno sabe que el caso Adorni es productivo y que hay sectores involucrados que los tiene adentro del propio Gobierno”, concluyó.