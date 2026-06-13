Lilia Lemoine sí defiende a Adorni: dijo que es "inocente" y de paso volvió a atacar a Marcela Pagano

La diputada nacional Lilia Lemoine volvió a quedar en el centro de la interna de La Libertad Avanza al salir públicamente en defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien definió como “inocente” frente a las investigaciones vinculadas a su patrimonio. Al mismo tiempo, aprovechó para renovar sus cuestionamientos contra Marcela Pagano, con quien mantiene desde hace tiempo una encendida disputa.

A través de una publicación en su cuenta de X, Lemoine rechazó las acusaciones que pesan sobre Adorni y sostuvo que existe una campaña para perjudicarlo. “Adorni es inocente”, escribió la diputada, quien además apuntó directamente contra Pagano por haber impulsado las denuncias y por instalar, según su visión, versiones sin pruebas sobre el patrimonio del funcionario.

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El respaldo llega luego de que Pagano insistiera con sus cuestionamientos hacia el jefe de Gabinete y pusiera bajo la lupa su crecimiento patrimonial. La legisladora había denunciado presuntas inconsistencias entre los bienes declarados por Adorni y su nivel de vida, además de mencionar una propiedad ubicada en un country bonaerense.

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Sin embargo, Lemoine salió a desacreditar esas acusaciones y aseguró que se trata de una operación política. En su mensaje, volvió a cargar contra Pagano y sostuvo que las denuncias son utilizadas para dañar la imagen de uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei.

La pelea entre ambas diputadas lleva mucho tiempo y se convirtió en una de las disputas más visibles en el Congreso. Las diferencias comenzaron a hacerse públicas tras una serie de cruces por la conducción del bloque y se profundizaron con las denuncias sobre Adorni.

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También surgieron cuestionamientos hacia la situación patrimonial de Pagano. Distintos dirigentes libertarios comenzaron a poner la lupa sobre su patrimonio y a reclamar explicaciones sobre el origen de algunos bienes y movimientos económicos.

Sectores alineados con el oficialismo impulsan una ofensiva política contra la diputada y la acusan de presunto enriquecimiento ilícito, en una escalada que profundizó aún más la tensión interna. Las acusaciones forman parte de una “vendetta libertaria”, enfrentamiento ya excede las diferencias políticas para trasladarse al plano personal y judicial.

LT