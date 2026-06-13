Trump reveló que EE.UU. mató al Niño Guerrero: "El infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias"

A través de sus redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 12 de junio que, con ayuda del gobierno venezolano, organizó un ataque militar que eliminó a Niño Guerrero, “el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”.

El extenso posteo que el mandatario publicó en su cuenta de Truth Social comienza afirmando: “Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un ataque cinético rápido y letal para eliminar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”.

En ese punto, apuntó contra su antecesor en el cargo: “Antes de que yo regresara al cargo, Joe Biden abrió nuestra frontera sur a millones de delincuentes ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad".

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Y recordó: "Durante mi campaña, me comprometí a expulsar a estos monstruos de nuestro país y a hacer justicia a las familias de sus víctimas, incluyendo a la pequeña Jocelyn Nungaray, de 12 años, a Laken Reilly, de 22, y a muchísimas otras personas”.

Trump afirmó: “Con esta acción, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han hecho justicia para ellos, sus familias y sus seres queridos. Al inicio de mi administración, cumplí mi promesa de designar al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, deportar a miles de criminales y declarar la guerra a los cárteles, quienes durante mucho tiempo han estado combatiendo a nuestros ciudadanos, mientras líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva”.

El mandatario reveló que “esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes mantenemos una excelente relación. Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento y lugar, y los enviaremos al infierno, donde pertenecen”.



Estados Unidos designó como “organización terrorista” al Tren de Aragua

Apenas volvió a la presidencia, en enero de 2025, Donald Trump designó al Tren de Aragua como “organización terrorista”. Esta agrupación comenzó en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua en 2014. Sus principales actividades son la prostitución, la extorsión, el narcotráfico, el sicariato, la minería ilegal y la trata de personas.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera la detención o la condena del jefe del Tren de Aragua, cuyo nombre real era Héctor Rusthenford Guerrero Flores.

Donald Trump

De acuerdo al informe realizado por el centro de análisis Insight Crime, que reprodujo la agencia AFP, Niño Guerrero convirtió el grupo “en lo que es hoy durante su encarcelamiento en Tocorón”. Gracias a su liderazo, Tocorón “se convirtió en una de las prisiones más notorias del país, en gran parte debido a la política no oficial del gobierno venezolano de entregar el control de algunas prisiones (...) a jefes criminales conocidos como pranes”.

Y agregaron que “esta libertad y los ingresos delictivos de la pandilla permitieron la construcción de un zoológico, una piscina, un parque infantil, un restaurante y un club nocturno dentro de la cárcel”.

HM