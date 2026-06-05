JPMorgan y Jefferies ponen la mira en Venezuela y evalúan viajes a Caracas por la reestructuración de la deuda

JPMorgan Chase & Co. y Jefferies Financial Group Inc. preparan viajes a Caracas mientras aumenta el interés de los inversionistas por las oportunidades que podrían surgir de la reapertura económica de Venezuela y la reestructuración de su deuda.

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Ejecutivos de Jefferies viajaron esta semana al país sudamericano y evalúan realizar una nueva visita en las próximas semanas, mientras que JPMorgan trabaja en la organización de un viaje, posiblemente junto con clientes, según personas familiarizadas con el asunto.

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Representantes de JPMorgan y Jefferies declinaron hacer comentarios.

Estas delegaciones estarían entre las primeras visitas conocidas de grandes bancos estadounidenses a Venezuela. Las entidades deben sortear estrictos procesos internos de aprobación y un régimen de sanciones que, aunque se ha flexibilizado, sigue cambiando. Hasta ahora, la mayoría de los viajes han sido organizados por firmas de asesoría boutique, consultoras especializadas y expertos en riesgo político.

Posible reapertura de la economía venezolana

Los inversionistas extranjeros buscan posicionarse ante una posible reapertura de la economía venezolana, en medio de un acercamiento entre Caracas y Washington tras la captura en enero del presidente Nicolás Maduro. El gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez ha colaborado con la administración Trump para reabrir la industria petrolera al capital extranjero y prometió reestructurar una deuda estimada en US$170.000 millones, lo que impulsó un fuerte repunte de los bonos venezolanos en incumplimiento de pago.

Durante su viaje de esta semana, Jefferies se reunió con ejecutivos del sector bancario para evaluar las condiciones en Caracas. Todos los participantes recibieron autorización del departamento de cumplimiento normativo del banco, según las fuentes.

Un evento organizado a finales de marzo por la consultora estadounidense Signum Global Advisors congregó en Caracas a más de 50 ejecutivos de fondos de cobertura y empresas petroleras, quienes se reunieron con Rodríguez en el palacio presidencial.

Venezuela contrató a la firma legal Hogan Lovells US LLP y a la firma de servicios financieros Centerview Partners para liderar la reestructuración de su deuda soberana, en lo que podría ser uno de los mayores procesos de este tipo desde la crisis griega. No obstante, el país todavía requiere autorizaciones adicionales de EE.UU. para comenzar conversaciones formales con sus acreedores.