En medio de la compleja interna de La Libertad Avanza (LLA), la diputada libertaria Lilia Lemoine apuntó duramente contra la legisladora Marcela Pagano, del bloque Coherencia, a quien acusó de ser una presunta operadora política en contra de los dirigentes del oficialismo.

"La ex amante de Barrionuevo que hoy trabaja para Franco Bindi es la operadora número 1 contra La Libertad Avanza; Marcela Pagano, está buscando a las ex parejas de funcionarios de LLA y les está llenando la cabeza para que DESTRUYAN a sus ex", lanzó la diputada libertaria a través de X.

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"Además de las amenazas que han recibido varios diputados y referentes de haber sido grabados en su despacho con claras intenciones de editar esas grabaciones y utilizarlas en su contra. Así es, Pagano grabó gente dentro del Congreso", aseguró Lemoine.

Tras denunciar las presuntas maniobras de espionaje y extorsión en el Congreso, añadió: "Ese mismo modus operandi lo aplicó con la familia de Nahuel Gallo. Generó peleas intrafamiliares primero para convencer a una parte de la familia que le sea útil y luego para quebrar a la otra parte por no prestarse al juego".

"No es extraño de una persona que se dedica al chantaje y la extorsión, que además utiliza el sistema judicial como herramienta y abusa de su lugar como diputada para hacerlo...ya hemos confirmado a través de Bindi tiene llegada a jueces y fiscales que, por estar implicados en situaciones non sanctas, son capaces de actuar por ellos", amplió.

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En la publicación que fue compartida por el presidente Javier Milei, agregó: "Pagano inventó que yo extorsiono al Presidente con fotos y grabaciones... lo vendieron al aire Mauro Federico con Rial y aún insiste con esa ABSURDA NARRATIVA para desacreditarme y cuando yo suene la alarma... me ignoren".

"Es monstruoso. Hay quienes se toman esto en broma y me ridiculizan... así como se tomaron en broma el intento de Pagano y Bindi de tomar la comisión de Juicio Político para tirar al Presidente", concluyó la diputada libertaria que acusó a Pagano de recolectar información para atacar a dirigentes oficialistas.

Milei, por su parte, compartió el extenso posteo de la diputada libertaria, en el que acusa a Pagano de dedicarse "al chantaje y la extorsión", y sentenció: "Las operetas vienen marchando".

AS./fl