Lilia Lemoine apuntó contra Mirtha Legrand luego de que se sorprendiera con los buenos números de calle Corrientes

La diputada nacional Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) volvió a encender la polémica en las redes sociales este domingo tras lanzar una dura e inesperada crítica contra Mirtha Legrand, quien se había sorprendido con el actual éxito de calle Corrientes pese al "momento de crisis".

La controversia se originó a raíz de los comentarios de “La Chiqui”, quien en su programa televisivo del último sábado se mostró sorprendida por los “buenos números” y la gran afluencia de público que registran las salas teatrales de la tradicional avenida Corrientes.

Para Lemoine, esta expresión de asombro no pasó desapercibida y decidió salir al cruce a través de una publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter). En su mensaje, vinculó el éxito de la temporada teatral directamente a una supuesta mejora en la economía bajo la gestión de Javier Milei, argumentando que si la gente gasta en entretenimiento es porque ya tiene cubiertas sus necesidades básicas.

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"La señora Mirtha Legrand tiene que saber que el entretenimiento no es un bien de primera necesidad; si la gente sale y va a los teatros es porque tiene un excedente de dinero. Quiere decir que han cubierto sus necesidades básicas y entonces gastan en otra cosa”, analizó la legisladora, para luego apuntar directamente contra la intención de la diva: “Yo no creo que Mirtha no lo sepa o que lea un guion como los periosobres… Creo que se quiere solidarizar con sus amigos actores en general, que no paran de llorar”.

En el programa del sábado, la conductora recibió en su mesa a un grupo de actores que actualmente están en cartelera de distintas obras, como Adrián Suar, Fernán Mirás y Carla Peterson. Allí, Suar dijo que "en calle Corrientes hay muchos espectáculos de alto nivel". "A mí me parece fantástico y fijate qué notable, en un momento de crisis prácticamente de todo el país, la calle Corrientes tiene como un imán, algo que atrapa al público", esbozó la conductora.

"Si fuera por mí, todas las noches pasearía por Corrientes", comentó Legrand en su programa y Suar le contó que "los teatros están funcionando muy bien, la verdad es que es un buen momento". El actor y productor analizó que en momentos de crisis suele bajar la demanda teatral y luego la conductora arguementó que hay obras "para todos los gustos y todos los bolsillos".

ML