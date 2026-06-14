domingo 14 de junio de 2026
SOCIEDAD
Domingo de chapistas

Mañana de choques en la Ciudad de Buenos Aires: hubo 3 accidentes y 6 heridos

Una de las colisiones se produjo en Parque Patricios; otra sobre la avenida Juan Bautista Alberdi y el último en Moreno al 1500. Se registraron inconvenientes en el tránsito y demoras para circular. Los detalles.

Choque y vuelco en Parque Patricios
Choque y vuelco en Parque Patricios | Agencia Noticias Argentinas
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Durante las últimas horas de este domingo se registró una seguidilla de tres accidentes viales de gravedad que dejaron un total de al menos 6 heridos con politraumatismos y, en paralelo, provocaron inconvenientes en el tránsito y la circulación en las diversas comunas de la Ciudad de Buenos Aires.

El choque más grave de los tres ocurrió en la intersección de la avenida Jujuy y Cátulo Castillo, en Parque Patricios, donde chocaron dos automóviles entre sí y uno de ellos quedó volcado sobre la calzada, motivo por el que se debió interrumpir la circulación sobre la mencionada avenida en sentido sur.

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Como consecuencia del incidente de mayor impacto, el área fue asegurada por los equipos de rescate y la Policía porteña, mientras que personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se acercó y asistió de urgencia a una mujer de 44 años y dos hombres de 54 y 31 años que presentaban lesiones de diversa consideración.

Poco antes del primer incidente, un automóvil protagonizó otro caso de choque y vuelco sobre la avenida Juan Bautista Alberdi, entre las calles San Pedrito y Quirno, luego de impactar contra una unidad del Metrobús, en el corredor de uso exclusivo del transporte público.

A raíz del siniestro se registraron dos personas heridas, dos jóvenes de 26 años, una mujer y un hombre, que debieron ser asistidos por politraumatismos y recibieron asistencia médica por parte de los equipos sanitarios en el lugar del accidente.

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Según explicaron fuentes del servicio de emergencias a la Agencia Noticias Argentinas, el accidente se registró cuando el vehículo, por causas que aún se encuentran bajo investigación, chocó contra el corredor exclusivo, lo que provocó cortes sobre la avenida y la presencia de la Policía de la Ciudad para recabar testimonios del hecho.

Ya cerca de las 7 de la mañana se registró el tercer accidente vial sobre la calle Moreno al 1500, entre Virrey Cevallos y Luis Sáenz Peña, donde un colectivo de la línea 60 chocó con una motocicleta. El conductor de esta última, un joven de entre 20 y 25 años, cayó del rodado tras el impacto y sufrió politraumatismos.

Como consecuencia del hecho, el joven motociclista debió ser trasladado de urgencia al hospital Ramos Mejía para recibir atención médica y efectivos de la Policía debieron restringir parcialmente el área para realizar las pericias correspondientes y retirar los vehículos involucrados.

AS.

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