Persiste la ventaja de Lula da Silva sobre Flavio Bolsonaro, pero la polarización se mantiene

Brasil vive la “paradoja de la derecha, con Flavio Bolsonaro que pierde fuerza, pero con los otros candidatos derechistas que no consiguen heredar sus votos”. Es la definición de Felipe Nunes, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de California y CEO de Quaest Pesquisas, una de las cinco grandes encuestadoras del país. Su último sondeo, publicado el miércoles último, revela que el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro perdió pie en el electorado de Brasil. Hoy se encuentra seis puntos por debajo de Luiz Inácio Lula da Silva, quien juega ahora su reelección.

Las consultas al electorado de encuestadoras como AtlasIntel, Datafolha, Nexus/BTG y Real Time Big Data, también mostraron la recuperación del presidente la segunda vuelta. Como muestran esos estudios anteriores, en los últimos dos meses la popularidad del jefe de Estado creció al punto de superar en 6 puntos la marca del senador Flavio Bolsonaro (Lula obtiene 44% de las intenciones de voto contra 38% de su principal contendiente). De acuerdo con Nunes, los datos informan que Bolsonaro hijo, continúa como principal nombre de la oposición y líder incontestable del campo conservador. Y esto ocurre porque los bolsonaristas continúan fieles al apellido: en ese segmento sociopolítico Flavio obtiene el 94% de las adhesiones.

¿Pero que segmento del electorado se alejó del bolsonarismo? Según las encuestas, Flavio perdió especio entre los jóvenes de 16 a 34 años. Nunes, uno de los socios fundadores de Genial Quaest, analizó: “Este es el ejemplo más fuerte de la recuperación de Lula, que en tres rondas consecutivas anteriores presentó ventajas numéricas de Flávio. Ahora, Lula tomó la delantera entre los más jóvenes”. Con todo, la última pesquisa revela que el candidato opositor está al frente entre los hombres: 44% de los votos para él y 41% para el candidato del PT. La cifra, con todo, marca el desmoronamiento de las adhesiones al ultra derechismo: hasta principios de mayo, el senador llegó a liderar entre los votantes masculinos con una ventaja de 8 puntos, y ahora bajó a 3 puntos.

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La encuesta indica que la nueva ventaja de Lula también se debe a la pérdida de popularidad de Flavio entre los independientes. “Este es un dato relevante a seguir en las próximas rondas, porque podría indicar un cambio en el comportamiento de grupos menos alineados ideológicamente", analizó Nunes.

A nivel regional, la mayor ventaja de Lula sobre Flávio en la segunda vuelta aparece claramente en los estados provinciales del Sureste y Centro-oeste. En ellos, la caída de Flávio es incluso mayor que el avance de Lula, algo que no deja de ser notable. Es en esta parte territorial de Brasil donde el presidente brasileño solía encontrarse con los mayores desafectos.

Consideradas las escalas sociales, el cambio sobrevino en las clases medias: no por casualidad, entre aquellos que asistieron o están en la universidad, Flavio llegó a sobrepasar al presidente en 15 puntos. Las encuestas indican que Lula amplió su ventaja en ese segmento. Candidato del Partido Liberal, el senador Bolsonaro perdió apoyo además entre evangélicos y mujeres. El desglose de los resultados ayuda a explicar el cambio de escenario capturado estas últimas semanas.

El hecho de mayor impacto negativo para él, fue la relación del senador con el banquero Daniel Vorcaro, encarcelado por grandes estafas. Flavio recibió 61 millones de reales del propietario del quebrado banco Master bajo el pretexto de financiar una película sobre la biografía de Jair Bolsonaro, "Dark Horse".