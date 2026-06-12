Irán dice que el acuerdo con EEUU está más cerca que nunca, pese a las críticas de Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió con dureza contra el gobierno de Irán al que acusó de difundir información falsa respecto a las condiciones de un inminente pacto para finalizar la guerra en Oriente Medio.

A pesar del fuerte cruce retórico público, negociadores de Washington, la diplomacia iraní y mediadores internacionales coincidieron en que el texto final se encuentra en sus fases decisivas y podría firmarse en los próximos días en territorio europeo.

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La polémica se encendió tras las publicaciones de los medios estatales iraníes, que difundieron un borrador del documento con exigencias que colisionan con las líneas rojas impuestas por la Casa Blanca.

Según los reportes procedentes de Teherán, el entendimiento le permitiría al régimen persa continuar con el enriquecimiento de uranio y mantener el control militar sobre el estratégico Estrecho de Ormuz, una de las vías marítimas de comercio energético más importantes del planeta.

Esto es todo lo que hay que saber este 12 de junio:

Estados Unidos ve un "80-85%" de probabilidad de lograr acuerdo con Irán

El gobierno estadounidense cree que hay una probabilidad de "entre el 80 y el 85%" de que se firme un acuerdo con Irán en los próximos días, afirmó el viernes un alto funcionario.

El acuerdo conllevaría un alivio "significativo" de las sanciones y el descongelamiento de activos iraníes, a cambio de que Irán acepte desmantelar su programa nuclear y entregar su material nuclear, señaló el funcionario.

"Me siento muy optimista respecto al acuerdo. Creo que el presidente ha logrado una posición muy favorable", declaró el alto funcionario a la prensa durante una llamada bajo condición de anonimato. "Aún no hemos cruzado la meta, pero estamos muy cerca".

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Todavía no se decidió el lugar ni la fecha para la firma de un posible acuerdo, aunque Europa -opción sugerida por Trump- figura entre las posibilidades, indicó el funcionario estadounidense.

"Sí esperamos estar firmando este acuerdo en los próximos días. No puedo darles una fecha exacta", dijo el funcionario a periodistas en una llamada, en la que habló bajo condición de anonimato.

"Si tuviera que decirles qué confianza tengo en que vayamos a firmar este acuerdo, quizá esta mañana habría dicho 75%, ahora probablemente es más bien entre 80 y 85%, pero no es 100%".

El camino hacia un acuerdo comenzó a despejarse cuando Irán aceptó especificar cómo se eliminaría su uranio enriquecido, señaló el funcionario. Además, dijo que Washington también considera que el control iraní sobre el estratégico estrecho de Ormuz se debilitó.

El acuerdo también incluiría a Líbano, un aspecto clave que en el pasado amenazó con hacer fracasar el proceso, dado que Israel seguía atacando a Hezbolá, aliado de Irán en territorio libanés. "Incluye a Líbano, incluye a Irán, incluye a los países de la costa del Golfo e incluye a Israel", afirmó el funcionario.

Donald Trump criticó la versión del acuerdo contra Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó el viernes a Irán de mentir sobre el contenido de un acuerdo propuesto para poner fin a la guerra, con la Casa Blanca insistiendo en que Teherán desmantelaría su programa nuclear.

Ambas partes publicaron versiones muy diferentes sobre el acuerdo propuesto, con Teherán insistiendo en su derecho a enriquecer uranio y mantener el control sobre el Estrecho de Ormuz. Pero Trump negó que los términos del acuerdo favorecieran a Irán.

"Los términos que Irán filtró a las Noticias Falsas NO tienen NADA que ver con los términos que se acordaron por escrito", dijo Trump en una publicación en su red Truth Social. "Lo que dijeron, incluida su débil y patética declaración sobre tener un acuerdo, no tiene relación con la verdad. Gente muy deshonrosa con la que tratar", añadió Trump. "¡Más les vale ponerse las pilas, y RÁPIDO!" Trump escribió.

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Trump insinuó que un acuerdo aún estaba en camino, ya que volvió a publicar una declaración del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en la que decía que un acuerdo "nunca había estado más cercano".

El vicepresidente estadounidense JD Vance también negó que Irán se beneficiara del acuerdo. "Los iraníes no reciben ningún dinero en efectivo, y no se liberan fondos simplemente por firmar un acuerdo o asistir a una reunión", dijo Vance, quien lideró una misión fallida a Pakistán en abril para cerrar un acuerdo. "Si la República Islámica de Irán cumple con sus obligaciones, entonces los beneficios económicos les llegarán a ellos y a toda la región."

Trump dijo el jueves que ambas partes habían alcanzado un "gran acuerdo" que se firmaría en Europa tan pronto como este fin de semana. Teherán dijo que no se había finalizado nada.

Irán afirma que un acuerdo con EEUU "nunca ha estado tan cerca"

La República Islámica de Irán consideró este viernes que un acuerdo con Estados Unidos "nunca ha estado tan cerca", después de que Donald Trump calificase a las autoridades iraníes de ser personas "deshonrosas" tras la publicación en la prensa estatal de un proyecto de entendimiento.

La agencia iraní Mehr publicó lo que presentó como un borrador de acuerdo marco de 14 puntos, que incluye el mantenimiento del control sobre Ormuz, el derecho al enriquecimiento de uranio y el rápido desbloqueo de 24.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados en el extranjero.

Tras las declaraciones de Trump, Teherán pareció intentar calmar los ánimos. "El memorando de entendimiento de Islamabad (capital de Pakistán, mediador en las negociaciones) nunca ha estado tan cerca", escribió en X el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, pidiendo a los medios de comunicación que no especularan "sobre su contenido". Washington ofreció una versión totalmente diferente del texto.

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"Esto es lo que aceptaron", indicó un funcionario estadounidense. Enumeró cinco puntos: "el material nuclear (iraní) será destruido y retirado"; "el programa nuclear será desmantelado"; "sus fondos no serán liberados hasta que cumplan los términos"; "el estrecho de Ormuz estará abierto"; "Irán no financiará a grupos terroristas".

Donald Trump, que ya anunció en 39 ocasiones que se avecinaba un acuerdo, según un recuento de la CNN, tiene dificultades para encontrar una salida a esta impopular guerra, desencadenada por los ataques israeloestadounidenses contra Irán el 28 de febrero.

Tras semanas de arduas negociaciones, el magnate republicano mencionó el jueves la posible firma, ya este fin de semana, de un "acuerdo muy bueno". Este nuevo giro se produce después de que las hostilidades se reanudaran el domingo, tras el lanzamiento de misiles iraníes contra Israel en represalia por los ataques israelíes en Líbano, lo que socavó aún más la tregua vigente desde el 8 de abril.