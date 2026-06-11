Gran expectativa en Wall Street por la salida a Bolsa de SpaceX, que promete romper todos los récords

SpaceX, la compañía aeroespacial del multimillonario Elon Musk, confirmó que saldrá a bolsa este viernes 12 de junio, en la plaza de Nasdaq, un hecho que podría crear varios nuevos récords mundiales al tratarse de una demanda que supera ampliamente la oferta.

Según la Agencia de noticias AFP, de acuerdo al documento presentado este jueves al SEC, el regulador bursátil estadounidense, la empresa pondrá en venta más de 555 millones de acciones a 135 dólares cada una, lo que la convertirá en una de las mayores compañías de Wall Street, con un valor de 1,8 billones de dólares.

Además, la oferta pública será la más alta de la historia, con 75.000 millones de dólares, superando el récord que estableció la petrolera saudita Aramco en 2019 con 29.400 millones de dólares.

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SpaceX, cofundada por Musk en el año 2002, cotizará bajo el símbolo bursátil SPCX. Los expertos quieren ver cómo absorberá Wall Street esta oferta, que podría generar fuertes temblores en los mercados a nivel global.

Se trata de la más importante apuesta financiera realizada por Musk hasta el momento, porque su compañía xAI y la red social X (antes conocida como Twitter) también fueron incluidas en la oferta pública, luego que el magnate las integrara en la empresa a comienzos de este 2026.

Elon Musk

“Hay muchas probabilidades de que la cotización de la acción se dispare” el viernes, cuando arranque la negociación, adelantó Jay Ritter, especialista en salidas a bolsa en la Universidad de Florida. Y agregó: “Parece que la demanda de los inversores institucionales es cuatro veces superior al número de títulos que efectivamente se les van a vender”.

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Para luego remarcar que Ritter que “no hay manera de justificar una valoración semejante (...) Pero el mercado no haría eso si no creyera, al menos un poco, en las proyecciones optimistas”.

SpaceX decidió, según la cadena CNBC, darle el 30% de las nuevas acciones a inversionistas particulares porque estos pequeños y medianos accionistas tienen la misma visión de Musk sobre el valor de contar con un conglomerado que incluya inteligencia artificial (IA), redes sociales, cohetes e Internet satelital.

Ritter confiesa no recordar otro evento que haya generado tanta expectativa, con la excepción de Facebook. “Cientos de millones de personas ya tenían una cuenta de Facebook, así que dio muchísimo de qué hablar”, reconoció.

El éxito de esta propuesta en Wall Street este viernes podría hacer que la fortuna de Musk supere el billón de dólares, algo que, hasta ahora, nadie logró.

Elon Musk con Donald Trump

Críticas a la salida de SpaceX al mercado

La senadora demócrata Elizabeth Warren le pidió el pasado miércoles al SEC, el regulador bursátil estadounidense, que suspendiera la salida a bolsa de SpaceX mientras se realizan las comprobaciones necesarias para asegurar que los inversores no sean víctimas de un engaño.

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Por su parte, el grupo “Stop Funding Billionaires” (“Alto a la financiación de los multimillonarios”) organizó una concentración para este viernes 12 de junio denunciando esta recaudación de fondos que, afirma, dará "más dólares al autoritarismo", en referencia al apoyo financiero que Musk le brindó al presidente Donald Trump.

HM/DCQ