El Departamento de Guerra de EE.UU reveló la tercera tanda de archivos secretos sobre ovnis: informes de la CIA

El Gobierno de EE.UU reveló este viernes 12 de junio la tercera tanda de archivos secretos sobre ovnis a través de la cuenta oficial de la red social X del Departamento de Guerra. Los registros clasificados se dieron a conocer públicamente semanas después de las publicaciones realizadas el 8 y 22 de mayo, que despertaron un gran interés a nivel internacional en el marco del programa Sistema Presidencial de Desclasificación y Presentación de Informes (Presidential Unsealing and Reporting System, UAP, por sus siglas en inglés)

Entre los materiales más llamativos de esta nueva tanda se encuentran varios videos que muestran esferas luminosas de colores rojo, amarillo y blanco desplazándose por el cielo en circunstancias que los investigadores no lograron explicar de manera concluyente.

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Algunos de los casos más destacados corresponden a observaciones realizadas en el noreste de Estados Unidos entre 2021 y 2025, donde testigos considerados “creíbles” reportaron la presencia de objetos luminosos que cambiaban de forma, se dividían en múltiples esferas y realizaban maniobras inusuales.

Anuncio oficia del Departamento de Guerra a través de la red social X

Según datos oficiales, el sitio web dedicado a los documentos sobre fenómenos anómalos no identificados superó los 1.700 millones de visitas desde su lanzamiento y generó millones de consultas en línea.

El principal vocero del Departamento de Guerra de EE.UU, Sean Parnell, anunció oficialmente la tercera tanda de documentos desclasificados y señaló que “la dependencia se encuentra trabajando activamente en futuras liberaciones de material relacionado con fenómenos anómalos no identificados”.

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Los documentos incluyen informes elaborados por el FBI, la CIA, la NASA y el Pentágono. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, defendió la política de apertura impulsada por la administración federal y manifestó que “es hora de que el público vea lo que durante mucho tiempo permaneció clasificado”.

La tercera tanda de archivos clasficados incorpora 53 documentos, 10 imágenes, seis videos y tres grabaciones de audio históricas, varias de ellas relacionadas con investigaciones federales sobre fenómenos aéreos no identificados.

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La Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), organismo encargado de investigar los UAP, mantiene su posición de que hasta el momento no existe evidencia verificable que permita atribuir estos fenómenos a visitantes de otro planeta.

Sin embargo, varios de los casos incluidos en la nueva tanda continúan sin una explicación definitiva, lo que alimenta el interés tanto de investigadores como del público general.

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