La divulgación de información reservada sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés) sumó un nuevo capítulo de alto impacto internacional. La Administración de Donald Trump publicó este viernes un segundo paquete de archivos desclasificados que expone registros fílmicos de origen militar sumamente sensibles, los cuales habían permanecido bajo un estricto resguardo por parte de los funcionarios públicos debido a su complejidad técnica y autenticidad verificada.

La medida, respaldada por la gestión del secretario de Guerra, Pete Hegseth, busca consolidar una política de transparencia total hacia la ciudadanía, revirtiendo la postura histórica de las agencias de inteligencia y los controvertidos informes previos del Pentágono que negaban la existencia de pruebas sobre tecnología anómala.

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El video de la esfera en el Mar Amarillo y maniobras en Europa

Una de las piezas audiovisuales más determinantes de esta nueva oleada de documentos es un video de un minuto de duración captado por un sensor infrarrojo militar en enero de 2023. Las imágenes registran de forma nítida una esfera brillante que surca las nubes a "la velocidad del rayo" en el espacio aéreo del Mar Amarillo, una zona marítima estratégica ubicada entre China continental y la península coreana.

Este registro de características esféricas coincide temporalmente con otras filmaciones desclasificadas por el Comando Europeo de los Estados Unidos. En dichos archivos, fechados en agosto de 2022, los sensores ópticos militares detectaron y realizaron el seguimiento de otro UAP esférico que ejecutaba desplazamientos completamente erráticos sobre el continente europeo.

El audio del oficial perseguido por orbes

El lote documental sumó además el testimonio confidencial de un alto oficial de inteligencia estadounidense que investigaba fenómenos aéreos no identificados y extrañas detonaciones acústicas en zonas de operaciones. El agente relató de primera mano cómo, mientras viajaba como pasajero en un helicóptero militar, la aeronave fue rodeada de cerca por "esferas naranjas" luminosas que daban la impresión de perseguir activamente a los aviones de combate.

De acuerdo con el informe oficial, el objeto fue descrito como "súper caliente" y se desplazaba a baja altura hacia el este antes de virar bruscamente hacia el sur a gran velocidad, dividiéndose en dos unidades independientes. El oficial de inteligencia dejó asentado de forma escrita que toda la tripulación técnica quedó "prácticamente sin palabras" luego de observar el espectáculo de innumerables orbes moviéndose en todas las direcciones sobre un cordón montañoso durante varios minutos antes de desvanecerse.

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El video del derribo sobre el lago Hurón

Entre las 46 filmaciones liberadas por el Poder Ejecutivo, el registro que generó mayor impacto operativo muestra el momento exacto en que un avión de combate F-16 derribó un OVNI sobre el lago Hurón, en el estado de Michigan, el 12 de febrero de 2023. Las cámaras infrácticas de la aeronave militar captaron cómo el objeto fue impactado de lleno por un sistema de armas estadounidense. El archivo audiovisual documenta un evento de "alta energía" donde el objeto explota de manera violenta debido a la colisión, esparciendo fragmentos de metralla en distintas direcciones aéreas.

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