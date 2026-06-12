EE.UU. e Irán estarían cerca de acuerdo de paz antes de la cumbre del G7

Estados Unidos e Irán están cada vez más cerca de firmar un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz mientras los líderes del Grupo de los Siete se preparan para reunirse la próxima semana, según altos funcionarios.

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Un alto funcionario iraní indicó durante la noche que un acuerdo es probable, dijo un funcionario del G7, que pidió no ser identificado al hablar de asuntos delicados. Otro funcionario del G7 señaló que probablemente adoptará la forma de un memorando de entendimiento, en lugar de un acuerdo definitivo.

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La cumbre de este año se celebrará en Evian, en los Alpes franceses, del 15 al 17 de junio. Ginebra, en Suiza, está cerca y se considera como posible sede para la firma tan pronto como el domingo, según personas familiarizadas con los planes.

El funcionario advirtió que Irán aún no ha confirmado que esté listo para una ceremonia de firma y que las comunicaciones entre su gobierno y Estados Unidos han sido lentas desde que comenzó la guerra en febrero.

Un segundo funcionario del G7 confirmó que había señales de que Estados Unidos e Irán estaban cerca de firmar, pero también advirtió que avances diplomáticos previos no llegaron a concretarse.

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Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo que “aún no hemos llegado a una conclusión sobre este asunto”. También señaló que ha habido avances para poner fin a una guerra que ha provocado caos en Medio Oriente e impulsado los precios de la energía.

Otro diplomático informado por separado sobre el asunto dijo que los negociadores iraníes habían aceptado un acuerdo. No está claro si ha sido aprobado por el líder supremo Mojtaba Khamenei, quien tiene la última palabra en los principales asuntos de política exterior y militares, y que permanece oculto desde que estalló la guerra tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero.

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Los precios del petróleo cayeron y las acciones subieron con fuerza al final de la jornada del jueves después de que Trump dijera que había cancelado ataques aéreos inminentes contra Irán y afirmara nuevamente que un acuerdo —para extender la tregua entre EE.UU. e Irán por 60 días, además de que Teherán reabra el estrecho y Washington levante el bloqueo de los puertos iraníes— estaba prácticamente concluido.

Los precios de la energía continuaron bajando el viernes.

GZ