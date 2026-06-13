Teherán selló y minó sus reservas de uranio ante el temor de una incursión

El régimen iraní intensificó sus esfuerzos para proteger sus reservas de uranio altamente enriquecido, apto para la fabricación de armamento nuclear. Según una investigación exclusiva publicada por CNN, basada en el testimonio de cinco fuentes familiarizadas con los servicios de inteligencia estadounidenses, Teherán derrumbó los túneles de acceso y sembró de minas explosivas las entradas de sus principales depósitos subterráneos.

Esta estrategia de fortificación extrema responde al temor fundado de las autoridades iraníes ante una posible operación militar de confiscación por parte de Estados Unidos. Semanas atrás, el presidente Donald Trump había sugerido públicamente la posibilidad de ordenar a sus fuerzas especiales una incursión terrestre para apoderarse de la media tonelada de uranio casi de grado armamentístico que posee el régimen persa.

Aunque el mandatario estadounidense matizó posteriormente sus declaraciones desde el Despacho Oval afirmando que “nadie se va a acercar porque está enterrado bajo una montaña”, los servicios de inteligencia detectaron el inicio inmediato de las obras de sellado y minado por parte de las fuerzas iraníes.

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De acuerdo con los analistas de inteligencia, acceder a este material nuclear es ahora una misión significativamente más difícil, peligrosa y laboriosa que hace apenas un mes. El minado de los accesos altera sustancialmente el tablero de las negociaciones actuales.

Aunque fuentes gubernamentales de la Casa Blanca aseguran que se encuentran cerca de un principio de acuerdo que obligaría a Teherán a entregar su uranio enriquecido para su posterior destrucción “in situ”, las nuevas contramedidas físicas plantean serios interrogantes operativos.

El sellado con explosivos y escombros de las minas deja en el aire una incógnita logística fundamental: quién y bajo qué condiciones de seguridad asumirá la peligrosa tarea de desenterrar y estabilizar el material nuclear en un entorno completamente hostil. La delegación diplomática iraní ante la ONU guarda estricto silencio sobre este tema.