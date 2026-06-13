EE.UU. elimina al líder del Tren de Aragua en Venezuela

“Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un ataque cinético rápido y letal para eliminar con éxito a Niño Guerrero”, publicó Donald Trump en su red social Trust.

El mensaje fue compartido junto a un video que muestra una vista aérea de un galpón ubicado en un territorio rodeado de vegetación. La toma registra una explosión, pero no se visualiza a ninguna persona en el lugar.

“Esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes mantenemos una excelente relación”, aseguró Trump, refiriéndose a la colaboración de Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada que mantiene buenas relaciones con EE.UU.

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El ataque cinético al que hace referencia Trump, utiliza la fuerza física en movimiento –puede ser una bala, misil, dron o bomba– para destruir un objetivo. Si hay fuego, explosivos, proyectiles, destrucción de infraestructura o bajas humanas causadas por impacto físico, se habla de este tipo de ataque.

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, era el lider del Tren de Aragua, que pasó de ser una banda carcelaria venezolana a una organización criminal trasnacional que se expandió por los países andinos del cono sur.

“Al inicio de mi administración, cumplí mi promesa de designar al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, deportar a miles de criminales y declarar la guerra a los cárteles, quienes durante mucho tiempo han estado combatiendo a nuestros ciudadanos”, afirmó Trump en redes. De hecho, la declaración fue una de las medidas anunciadas durante el primer mes de su segunda presidencia en 2025.

Insight Crime advierte que hay pocas pruebas de que el Tren de Aragua tenga una presencia significativa en EE.UU.