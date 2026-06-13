El líder supremo de Irán, Alí Khamenei, será enterrado el 9 de julio de este año, según lo confirmado por la televisión estatal del país. La máxima autoridad religiosa y política de allí fue asesinada el 28 de febrero de este año debido a los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos.

En un principio, el funeral estaba previsto para marzo, pero debió ser postergado debido a la guerra. Khamenei estuvo en el poder durante 37 años en la República Islámica y fue sucedido por su hijo, Mojtaba, quien no apareció en público desde el fallecimiento. del padre Distintos reportes afirman que sufrió heridas graves en el bombardeó que mató a su padre.

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6 días de funerales: Cómo será el sepelio de Alí Khamenei

Según un comunicado emitido por la cadena de radiodifusión pública de Teherán, Khamenei será “inhumado el 9 de julio en la ciudad de Mashhad, en el noroeste, de donde era oriundo”. Sin embargo, los rituales funerarios niciarán el 4 de julio y se extenderán por tres ciudades, incluido el hogar natal del político.

Según un comunicado emitido por la cadena de radiodifusión pública de Teherán, Khamenei será “inhumado el 9 de julio en la ciudad de Mashhad, en el noroeste, de donde era oriundo”.

Durante el 4 y 5 de julio, El féretro del líder supremo se encontrará en en la mezquita Mosala de Teherán, mientras que el 6, la procesión funeraria recorrerá la capital. Al día siguiente, esta se trasladará a la ciudad religiosa de Qom, que es la sede de los principales seminarios del país islámico. Finalmente, Alí Khamenei será enterrado en Mashhad, en el mausoleo del imán Reza, octavo del chiísmo.

Khamenei asumió el liderazgo del régimen iraní 1989, luego de la muerte de Ruhollah Khomeini. Su muerte inició una nueva etapa política en Irán, en medio de las tensiones regionales, las secuelas del conflicto en Medio Oriente y las negociaciones con Estados Unidos.

JSM/AF