Un sueño posible

No siempre se tiene la oportunidad de leer un ensayo sociopolítico de un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina –una institución desde hace años en el ojo de la tormenta– especializado en Derecho Privado (civil y comercial) y en Derecho Ambiental, áreas muy distintas al perfil netamente constitucionalista y técnico de sus colegas (es decir, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz). Si bien Ricardo Lorenzetti (1955) ha publicado anteriormente El nuevo enemigo. El colapso ambiental (2021), un libro de divulgación sobre la inminencia de una crisis ecológica, todavía se encontraba dentro de los límites del reino jurídico. Con El liderazgo del caos, en cambio, salta directamente (o cae) sobre una espinosa problemática: la crisis civilizatoria contemporánea. Se sobreentiende las Ciencias Jurídicas –y no solo ellas, a decir verdad– están involucradas en ese oscuro embrollo como parte del problema, lo que no parece sorprender a Lorenzetti, dado que afronta el “mundo fragmentado” (según el subtítulo del libro) del presente sin recurrir a criterios judiciales –lo que sería irrisorio– ni a doctrinas o dogmáticas normativas.

Ya el hecho, riesgoso de por sí, de definir el horizonte contemporáneo en términos de “fin de ciclo” de la modernidad, aunque insuficiente en lo conceptual, al fin y al cabo, lo ubica en la procelosa práctica de la filosofía social y política. Lorenzetti, a sabiendas de los riesgos, arriesga una diagnosis del universo caótico de la modernidad tardía donde, sin excluir las amenazas del antropoceno, se articulan el impacto letal de la IA y las biotecnologías, la fractura entre la política y las capas sociales, el individualismo desatado, el control social (capitalismo de vigilancia), la posverdad emocional, la extinción del trabajo, la vacuidad de la comunicación generalizada, el autoritarismo, etc., en síntesis, la desintegración del sujeto moderno. Ello, en considerable medida, por el lado de la inspiración crítica, procede de la atenta lectura del análisis que Byung-Chul Han –citado con cierta perseverancia– realiza de la posmodernidad. Del mismo modo que, por el lado propositivo, quizá la mayor influencia proviene de John Rawls y su teoría de la justicia social.

Ahora bien, esta amalgama de crepúsculo tardomoderno y liberalismo social (o “progresista”) como solución al primero, de manera de cerrar un “ciclo” de la modernidad y abrir otro – ya que supone cierto “renacimiento” del humanismo –, se desliza hacia las aporías platónicas del mundo inteligible (las ideas) y el mundo sensible (el caos). Esto es, la democracia ampliada, participativa y reflexiva que Lorenzetti propone, el programa reformista que surge de ella, la construcción de consenso y los líderes en cuanto “narradores morales de la nación” que se requiere, en otras palabras, ese nuevo “contrato social” (el modelo jurídico del poder, al decir de Foucault) al que aspira bien puede habitar para siempre en el cielo de las Ideas. Salvo que el autor piense, sin decirlo, en una actualización constitucional que haga posible su sueño.

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El liderazgo del caos

Autor: Ricardo Lorenzetti

Género: ensayo

Otras obras de la autora: El nuevo enemigo. El colapso ambiental; La sentencia; El arte de hacer justicia

Editorial: Siglo XXI, $ 30.000