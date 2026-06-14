Julio Le Parc ‘revive’ en la gran retrospectiva de la Tate Modern

A dos semanas de la muerte de Julio Le Parc, el museo londinense Tate Modern, inauguró una exposición que recorre su trayectoria artística desde finales de la década de 1950 hasta la de 2020. Y en su catálogo, “la Tate” definió a Julio Le Parc: Light. Colour. Action como una expo “lúdica y fascinante”. También utiliza un término que se repite en exposiciones de todo el mundo, Argentina incluida, y es “inmersiva”. En este caso, lo aplican a la sensación que genera el recorrido por las impactantes instalaciones interactivas, las esculturas cinéticas y lumínicas, y las pinturas geométricas de gran formato de Julio Le Parc. Este artista mendocido que se radicó –y murió– en París, buscaba que la interacción con la obra diera vida a cada una de ellas, y así completar el círculo de sus creaciones. En total, la Tate Modern exhibe stenta y cinco obras de Le Parc, incluida una concebida para especialmente para esta retrospectiva.

“Julio Le Parc: Light. Colour. Action es un homenaje, y él pidió incluir un poema que escribió hace unos años sobre el final de su vida. Ahora, tras su muerte, ese texto en la exposición adquiere un peso distinto, como una despedida”, explicó a la agencia AFP la comisaria de la retrospectiva, la italiana Val Ravaglia. Ella también contó que Le Parc quería asistir a la inauguración de la exposición pese a su delicado estado de salud, y durante el diseño y montaje de la misma, “él estuvo constantemente enviándonos sus sugerencias”, contó esta funcionaria de la Tate Modern. “Julio (Le Parc) era muy prolífico y rehacía muchas obras a lo largo del tiempo, incluso hay piezas en museos que existen en otras versiones que él conservaba”, señala Val Ravaglia.

Pionero. Ya en los años setenta, Tate Modern compró obras de Julio Le Parc porque previeron la gran proyección que tendría su arte. “En aquel momento, en el auge del arte cinético y de las nuevas tendencias, los curadores de Tate Modern se interesaron por estas nuevas corrientes y adquirieron obras de artistas que tenía su base principalmente en Francia, dentro de la ‘Nouvelle Tendance’. Y las obras de Julio Le Parc estaban entre ellas”, señaló la curadora. “Hoy se habla mucho de arte inmersivo, interactivo, y Le Parc fue uno de los artistas que estableció las bases de cómo se concibe el arte en relación directa con el espectador”, concluyó Val Ravaglia, de la Tate Modern.