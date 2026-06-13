David Hockney fue récord en una subasta gracias a Joe Lewis

El británico David Hockney es considerado una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo. Por eso, su muerte, que fue el jueves pero que recién se informó ayer, trascendió el circuito del arte internacional. Tenía 88 años, había perdido la audición a los 40 años y sufrido un leve accidente cerebrovascular en 2012.

En 2019 se instaló en Normandía (noroeste de Francia) antes de regresar a Londres en 2023.

Erica Bolton, su responsable de la agencia que lo representaba, quien comunicó que Hockney “falleció en paz en su casa”, en Londres. “Hockney deja atrás a su compañero de larga data, Jean-Pierre Gonçalves de Lima, a su sobrino nieto Richard, quien le sirvió como asistente de estudio durante sus últimos años, a sus hermanos Philip y John, así como a numerosas sobrinas, sobrinos, sobrinas nietas y sobrinos nietos”, agregó su agente Erica Bolton.

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Legado. Figura del pop art de los años sesenta, se destacó por su capacidad de reinventarse constantemente, dominando primero las técnicas académicas antes de apropiarse de las nuevas tecnologías. En sus últimos años, trabajó entre Normandía y Londres, produciendo nuevas series digitales y pinturas, y fue objeto de importantes exposiciones internacionales, incluida la gran retrospectiva de 2025 en la Fundación Louis Vuitton, en París. “Su carrera y su obra prolífica se caracterizan por un enfoque multimedia de la creación de imágenes, una reflexión intelectual sobre la naturaleza de la representación y de la perspectiva, así como un compromiso constante con la celebración del mundo que lo rodea”, subrayó Erica Bolton. Su legado abarca pintura, dibujo, fotografía, escenografía, arte digital y vidrio, sintetizando tradición e innovación bajo su célebre idea de “la mano, el ojo y el corazón”.

Joe Lewis y Hockney. Su obra Portrait of an artist (Pool with two figures) había sido del empresario David Geffen hasta que Joe Lewis (el dueño de Lago Escondido y del Tottenham Spurs) se la compró en 1995. Y en 2018, Lewis la subastó en Nueva York por 90,3 millones de dólares. En ese momento Portrait of an artist se convirtió en la obra más cara de un artista vivo vendida en subasta; luego lo superó Jeff Koons.

Recorrido. Nacido el 9 de julio de 1937 en Bradford (al norte de Inglaterra), en una familia humilde, Hockney tuvo que enfrentarse a los prejuicios de la Inglaterra de posguerra, comprendiendo muy pronto su homosexualidad y su vocación artística. “Hockney, objetor de conciencia como su padre, realizó el servicio militar como enfermero antes de ingresar en el Royal College of Art de Londres en 1959. Poco después de graduarse, realizó su primera exposición individual. En 1964 se mudó a California donde comenzó a pintar los paisajes luminosos que lo convirtieron en figura del pop art. También exploró el teatro, el grabado y la fotografía, creando en los años 80 composiciones fotográficas múltiples. En los 90 regresó redescubrió el paisaje y evolucionó hacia la pintura de paisaje; luego adoptó tecnologías como el Polaroid, el vídeo y el iPad.