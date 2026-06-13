Joe Lewis, el polémico dueño de Lago Escondido, ganaría US$ 270 millones con su colección de arte

Corrupto corporativo. Así definió a Joe Lewis el fiscal norteamericano Damon Williams, quien descubrió el delito financiero orquestado por el empresario británico: usar información privilegiada (secreta) de algunas de sus empresas para que su entonces novia Carolyn Carter, dos de sus pilotos privados, y un par de personajes de su entorno, jueguen a ganador en la timba financiera de Nueva York. Por entonces, Joe Lewis era conocido por haber sido socio de George Soros, y dueño del club de fútbol inglés, Tottenham Hotspur. Pero a su pesar, en Argentina, Joe Lewis se hizo famoso por ser el dueño de Lago Escondido, una mansión con un extenso territorio de ubicación estratégica, comprados de manera irregular. Y en 2022 porque lago Escondido fue sede de una reunión de dudosa categoría moral, financiada por Grupo Clarín, ara que jueces de alto perfil mediático y causas sensibles a la Argentina, compartan tiempo privados con funcionarios de esa empresa. Las derivaciones del Caso Lago Escondido, explican por qué el Poder Judicial argentino tiene la peor imagen ante la sociedad.

Coleccionista. Después de centralidad mediática que tuvo Joe Lewis durante el juicio él eligió declararse culpable, volvió a su bajo perfil. Y en 2024, logró que Donald Trump lo sume en el listado de delincuentes millonarios favorecidos con el indulto presidencial (ver recuadro).

Hace poco más de veinticuatro horas, en Londres, Sotheby’s abrió la exposición de las obras de arte que integran la colección de Joe Lewis y de su hija Vivienne Lewis y que se subastarán en dos sesiones consecutivas en la última semana de junio. Sotheby’s estimó que la subasta redundaría en unos 270 millones de dólares. “Nunca hemos visto una colección de tal magnitud salir a la venta en Reino Unido ni siquiera en Europa (...) Su valoración previa a la venta es la más alta jamás establecida” en el continente (para Sotheby’s) dijo a AFP Oliver Barker, presidente de dicha empresa en Europa.

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Quién es Joe Lewis, una de las 500 personas más ricas del mundo y dueño de Lago Escondido

A la fecha, la colección de Yves Saint Laurent y Pierre Bergé tiene el récord de set la subasta más redituable en su tipo: 432,7 millones de dólares. Fue en 2009 y la organizó Christie’s, la competencia de Sotheby’s.

Obras maestras. En el catálogo, Sotheby’s destaca algunos de los cuarenta y nueve ítems de la colección de Joe Lewis. Entre ellas, Retrato de Gertrud Loew, de Klimt, valorado entre 27 a 40 millones de dólares; Desnudo sentado con collar, de Modigliani, obra que causó un gran escándalo en 1917 y que podría alcanzar más de 61 millones de dólares. También Busto de mujer, de Picasso, que representa a su musa Dora Maar y está tasado entre 16 a 24 millones de dólares; Sleeping by the Lion Carpet, de Lucian Freud, un desnudo de la modelo Sue Tilley, valorado entre 34 y 47 millones de dólares; Pequeña bailarina de catorce años, de Degas, tiene un precio base de 24 a 33 millones de dólares.

El resto del catálogo incluye obras de, entre otros, Dalí, Magritte, Chagall, Man Ray, Juan Gris, Max Beckmann, Léger, Kandinsky, Monet, Toulouse Lautrec, Tamara de Lemplicka, Pierre Bonnard, Renoir, y Camile Pisarro. En marzo último, Joe Lewis logró 48 millones de dólares por la venta cuatro cuadros, de Freud y de Bacon. Una cifra distante de los 90,3 millones de dólares que cotizó Portrait of an artist (Pool with two figures), obra de David Hockney –artista británico fallecido el jueves último – y que Lewis puso a remate en 2018 logrando un récord.

Indulto pedido, indulto concedido

E.I/AFP

Entre los indultados por Trump en su segunda presidencia hay dos ex presidentes latinoamericanos con vínculos –según Estados Unidos–con el narcotráfico, y también un corrupto corporativo como Joe Lewis. Lo hizo a fines de noviembre de 2025. Un año antes, Lewis se había declarado culpable de conspirar para cometer fraude bursátil, delito por el que recibió una condena de tres años de libertad condicional y una multa de cinco millones de dólares. También pagó trescientos millones de dólares para obtener la libertad condicional hasta la fecha del juicio propiamente, e incluso se le fueron retirados sus pasaportes, y todo movimiento fuera de su domicilio tenía que ser informado a las autoridades.

Joe Lewis solicitó a Trump el indulto para recibir atención médica y visitar a sus nietos y bisnietos en Estados Unidos, informó la Casa Blanca. Según Forbes, la fortuna de Joe Lewis asciende a 6.800 millones de dólares. Se forjó una reputación como especulador de divisas en los años ochenta y principios de los noventa.