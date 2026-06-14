Michael Bublé, Katy Perry y Shakira no lograron activar el fervor por el Mundial

Al menos en Argentina, por razones obvias, solo los periodistas deportivos están entusiasmados con este Mundial tan particular. El devenir del Caso Manuel Adorni dejó cifras de ratings desesperanzadoras a la primera de las aperturas mundialistas que tuvo lugar en Ciudad de México. A las dos posteriores, en Toronto y en Los Ángeles, tampoco les fue mejor. Y eso que en ésta última la Selección de Estados Unidos tuvo un exitoso debut ante Paraguay –ganó 4 a 1– con el argentino Mauricio Pochettino como director técnico.

En la previa a ese partido disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el show estuvo a cargo de artistas como Future, Tyla, la brasileña Anitta, la estrella del K-pop Lisa, y con Katy Perry como “la figura” internacional, y quien con el pequeño Tius Luka, estrenó Wonder, una canción de su nuevo álbum.

En los palcos hubieron famosos, por ejemplo, Tom Cruise, David y Victoria Beckham, Sofía Vergara, Any Taylor-Joy –con camiseta de Argentia–, Owen Wilson, Leo DiCaprio, y Paris Hilton. Y también estaba representada la grieta política de Estados Unidos: por un lado, el gobernador de Los Ángeles, Gavin Newson, a quien Trump odia; y junto al deslucido titular de la FIFA Gianni Infantino, se ubicaron los funcionarios trumpistas con Marco Rubio como líder.

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Empate que fue victoria. En la apertura que se realizó en Toronto, le tocó a Alanis Morisette entonar el himno de Canadá. La propuesta escénica tuvoreferencias a los pueblos autóctonos y a la historia de ese país. Y los hows musicales le correspondieron a la cantante italocanadiense Alessia Cara, al rapero francés Vegedream, y al “canadiense-argentino” Michael Bublé quien interpretó Bring it on home to me, una de las canciones que forman parte de la banda sonora del Mundial 2026.

Aunque en Argentina ni la cercanía con Bublé elevaron la marca del termómetro mundialista, los canadienses festejaron como un triunfo el empate 1-1 con la Selección de Bosnia-Herzegovina. Y había un motivo: después de contar por derrotas sus seis partidos mundialistas anteriores, los tres de 1986 y los tres de 2022, Canadá rompió esa mala racha y las cámaras al actor canadiense Ryan Reynolds celebrando dicho resultado.

Habitué mundialista. Como en el Mundial Sudáfrica 2010, Shakira estuvo en el estadio Azteca de Ciudad de México para estrenar Dai Dai, el tema mundialista junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy. Su actuación cerró el espectáculo que organizó México para su ceremonia inaugural. Los primeros en presentarse fueron la banda mexicana Maná, con su clásico Oye mi amor, seguido por el cantante pop venezolano Danny Ocean, la agrupación Los Ángeles Azules y J Balvin.

Shakira actuará en la ceremonia de clausura de este Mundial, que será el próximo 19 de julio, en un estadio ubicado en las afueras de Nueva York, En ese cierre que estará armado por Chris Martin –de Coldplay– Shakira compartirá cartel con los surcoreanos BTS, y con Madonna. Los organizadores de ese cierre mundialista estiman que habrá una una audienciaglobal de dos mil millones de televidentes. Para esa clausura resta tiempo y e interés dependerá de cómo se desarrolle este particular mundial.