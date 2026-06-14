La Selección Argentina última los detalles para su debut en la Copa del Mundo 2026 frente a Argelia el próximo martes en Kansas City, en un compromiso que sumó un fuerte condimento de interés internacional debido a la confirmación de la presencia de Luca Zidane en el conjunto africano.

El futbolista, reconocido globalmente por ser el segundo hijo del histórico mediocampista y director técnico francés Zinedine Zidane, captó la atención de la prensa deportiva tras optar por representar los colores del país de origen de sus abuelos paternos en la máxima cita del fútbol.

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La llegada de Luca Zidane a la Selección de Argelia

Su llegada al seleccionado argelino se concretó luego de un extenso proceso de elegibilidad, dado que el guardameta realizó todas las categorías formativas en las selecciones juveniles de Francia, país donde nació y se crió, y con el cual llegó a coronarse campeón europeo Sub-17 en el año 2015.

De acuerdo con los registros de la federación argelina, la decisión de adoptar la nacionalidad futbolística argelina responde a un fuerte vínculo familiar y a la búsqueda de la continuidad internacional que el exigente esquema del arco de la selección mayor francesa le había dificultado conseguir en los últimos años.

El director técnico de Argelia confió plenamente en las condiciones del portero de 28 años, quien actualmente milita en el fútbol europeo de Segunda División, buscando aportar solidez y la experiencia técnica adquirida durante su etapa de formación en las divisiones inferiores del Real Madrid.

La decisión de adoptar la nacionalidad futbolística argelina responde a un fuerte vínculo familiar y a la búsqueda de la continuidad internacional que el exigente esquema del arco de la selección mayor francesa le había dificultado conseguir en los últimos años.

Su presencia en el Arrowhead Stadium este martes supondrá el mayor desafío de su trayectoria profesional, ya que deberá contener la ofensiva de la "Scaloneta", que llega a los Estados Unidos con el objetivo de revalidar el título obtenido en el Mundial de Qatar 2022.

El recorrido profesional de Luca Zidane y su herencia futbolística

Nacido en Marsella en 1998, el arquero cargó desde el inicio de su carrera con el peso mediático del apellido familiar. Ingresó a las infantiles del Real Madrid en 2004, realizando toda la carrera formativa en el club "merengue" coincidiendo con las etapas de su padre como jugador y luego como entrenador del primer equipo.

A pesar de haber debutado de forma oficial en la Primera División de España con el conjunto madrileño en el año 2018, la fuerte competencia interna lo obligó a buscar regularidad en otras instituciones del fútbol español, registrando pasos por el Racing de Santander y el Rayo Vallecano.

Fue en la escudería de Vallecas donde el arquero logró consolidar su mejor versión en la máxima categoría del fútbol de España, sumando la regularidad necesaria para llamar la atención de los veedores del seleccionado de Argelia, quienes iniciaron los contactos formales para su nacionalización.

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A diferencia del estilo de juego de su padre y de sus hermanos, quienes se volcaron hacia los puestos del mediocampo y el ataque, Luca optó desde muy temprana edad por el puesto de arquero, destacándose por sus reflejos en el juego de piso y su buena capacidad para la salida con los pies.

La prensa internacional sigue con especial detenimiento el debut del arquero franco-argelino ante los delanteros argentinos, marcando el inicio de un grupo mundialista complejo que medirá el verdadero potencial de la estructura defensiva de los zorros del desierto.

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