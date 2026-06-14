La efervescencia de la Copa del Mundo 2026 se vive a pleno en las calles de Toronto, y el futbolista Alphonso Davies se encargó de regalar uno de los momentos más comentados e ingeniosos de lo que va del torneo. El lateral izquierdo y capitán de la selección canadiense se convirtió en el protagonista absoluto de un video viral tras una hilarante interacción con un fanático que caminaba cerca de la Nathan Phillips Square.

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El video de Alphonso Davies que es furor en redes sociales

Durante un paseo recreativo por la ciudad, la estrella del Bayern Múnich divisó a lo lejos a un aficionado que vestía la camiseta roja de Canadá. Al acercarse, notó un detalle crucial: la prenda llevaba estampados su propio apellido y el dorsal número 19. Ante una oportunidad tan perfecta, el futbolista decidió registrar la escena con su teléfono celular y comenzó a interactuar con el joven sin revelar su identidad.

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"Oye, solo quiero decirte que me encanta tu camiseta. ¿Me dejas ver quién está en la espalda?", le soltó el jugador en tono amistoso mientras enfocaba la secuencia. Completamente ajeno a la realidad y sin percatarse de los anteojos y la gorra que llevaba el futbolista, el hincha sonrió con orgullo, asintió y se dio la vuelta para exhibir el nombre de su ídolo.

Davies cerró la filmación con un festejo cómplice a la cámara mientras el fanático continuaba su marcha sin sospechar, en ningún momento, que acababa de interactuar cara a cara con el mismísimo dueño de la camiseta. El video no tardó en replicarse de forma masiva en diversas plataformas como X, donde los usuarios celebraron la extrema ironía de la situación y la naturalidad del deportista.

El proceso de recuperación del capitán canadiense

Más allá de este divertido cruce con el público, el futbolista aprovecha sus jornadas de caminata en el marco de una estricta rutina de rehabilitación física. Cabe recordar que una inoportuna rotura en el isquiotibial le impidió formar parte de la alineación titular en el partido de estreno de su seleccionado.

Sin su máxima figura en cancha, el representativo norteamericano selló un empate 1-1 frente a Bosnia-Herzegovina en las instalaciones del BMO Field de Toronto, en lo que significó el puntapié inicial dentro del Grupo A de la competencia que su país coorganiza junto a los Estados Unidos y México.

El cuerpo médico del conjunto canadiense trabaja intensamente y a contrarreloj para favorecer la cicatrización de la zona afectada, con la firme expectativa de que el carrilero pueda sumar minutos de competencia y liderar a sus compañeros en las etapas decisivas de la fase de zonas del campeonato del mundo.

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