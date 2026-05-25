Motín en Balvanera: caos, incendio y represión en una comisaría de la Ciudad

La madrugada del este lunes feriado quedó atravesada por el humo, los gritos y las sirenas en el barrio porteño de Balvanera. Un motín dentro de la Comisaría Vecinal 3, sobre Venezuela al 1900, derivó en una fuga de presos, un incendio en el sector de calabozos y un operativo policial y sanitario que mantuvo en vilo a vecinos y efectivos durante varias horas. Hubo disparos, gas pimienta y varios heridos, entre ellos un efectivo.

Todo comenzó cerca de la medianoche, cuando un conflicto entre internos alojados en la dependencia escaló rápidamente hasta transformarse en una situación fuera de control. Según la información preliminar, al momento del episodio había 72 detenidos alojados en la comisaría.

En un instante, comenzó a salir humo desde el interior del edificio, en el sector de calabozos. El incendio obligó a desplegar un operativo de emergencia con bomberos, ambulancias y refuerzos policiales en la zona.

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Récord de personas en situación de calle en CABA

Fuentes policiales indicaron que, mientras intentaban contener el motín, al menos nueve detenidos fueron trasladados a otras dependencias. Otros tres reclusos terminaron hospitalizados con heridas sufridas durante el enfrentamiento. También un efectivo resultó herido y debió ser evacuado en camilla.

La tensión aumentó cuando grupos de 10 policías ingresaron al lugar con escudos para retomar el control. Hubo represión con disparos y gas pimienta dentro de la dependencia.

Las autoridades intentan establecer cuál fue el detonante exacto del conflicto. Según TN, ningún detenido logró fugarse.